Chuck Norris ferait « absolument » une suite de Sidekicks

Après plus de trois décennies, Chuck Norris reste ouvert à faire une suite à Acolytes. Réalisé par Aaron Norris et écrit par Lou Illar et Galen Thompson, Acolytes acteur décédé Jonathan Brandis en tant qu’enfant intimidé nommé Barry qui rêve d’être l’acolyte de sa star de cinéma d’action préférée, Chuck Norris. Dans les séquences de rêverie, Norris joue son propre rôle, servant de mentor mental au jeune héros. Barry voit finalement ses rêves se réaliser lorsqu’il fait équipe avec Norris et en fait devient le Force delta l’acolyte de la star.





La fin de Acolytes taquine que l’histoire pourrait continuer avec de nouveaux fans de Norris rêvant de faire équipe avec l’acteur et artiste martial. Comme Norris reste populaire auprès des fans plus de trois décennies plus tard, faire une suite avec un nouveau jeune acteur n’est pas en dehors du domaine du possible. Mieux encore, Norris a confirmé qu’il était heureux de revenir pour une suite potentielle, disant aux fans lors d’un panel Comic-Con de Nashville que Acolytes a toujours une place spéciale dans son cœur. Comme l’explique Norris, par ComicBook.com :

« Je suis d’accord [Sidekicks is underrated], Acolytes est l’un de mes films qui occupe une place particulière dans mon cœur et si jamais on me proposait une suite, j’accepterais absolument cette offre. C’est un film qui inspire espoir et courage, surtout chez les jeunes. »

Chuck Norris a une fois couru un marathon à l’envers juste pour voir à quoi ressemble la deuxième place

Bien que le fait ci-dessus puisse ou non être vrai, ce n’est pas si difficile à croire, étant donné la force et la ténacité que Chuck Norris montre toujours dans ses rôles au cinéma et à la télévision. Cela se prête au concept de Acolytes en premier lieu, se concentrant sur un fan tellement amoureux de Norris qu’il passe toute la journée à rêver de battre les méchants avec le Walker, Ranger texan étoile. Les « faits de Chuck Norris » viraux comme celui ci-dessus pourraient même jouer un rôle Acolytes film, beaucoup de la façon dont ils ont été plaisantés sur le moment où Norris est apparu dans The Expendables 2.

Agissant plus sporadiquement ces dernières années, Norris n’est pas apparu dans un film depuis son apparition dans The Expendables 2sorti en 2012. Il est apparu pour une apparition dans Hawaï cinq-0 en 2020, qui a suivi une apparition spéciale en tant que lui-même dans Les Goldberg en 2015. Plus récemment, Norris a fait sa marque dans le monde du jeu vidéo, en prêtant sa voix et sa ressemblance au nouveau jeu Chef du crime : Rockay City. Récemment, il a également déclaré qu’il serait partant pour apparaître dans ballon chasseur 2après son apparition dans le film original.

« Je n’ai pas reçu d’appel concernant [Dodgeball 2] encore, mais ce serait très amusant de faire une apparition de retour », a également déclaré l’acteur au Nashville Comic-Con.

En tout cas, le temps nous dira si Acolytes aura également une suite. si vous souhaitez revisiter le classique culte de 1992, Acolytes est actuellement diffusé sur Prime Video.