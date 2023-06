Chuck Norris de retour pour un autre camée dans Dodgeball 2

Il a fallu longtemps pour ballon chasseur 2 pour décoller, mais il semble maintenant que Vince Vaughn et co reviennent pour une suite tant attendue de la comédie de 2004. Bien qu’il reste encore un long chemin à parcourir avant même que le film ne commence à tourner, des spéculations sur qui pourrait ou non être de retour pour un deuxième jeu sont en cours, et un nom qui a déjà surgi est le seul et unique Chuck Norris.





En plus d’être l’étoffe de la légende des mèmes Internet, Chuck Norris a également fait une apparition dans la comédie sportive originale, et il semble qu’il serait plus que disposé à recommencer dans la suite. Lors de sa récente apparition au Nashville Comic Con, l’action ici a été interrogée sur la possibilité de rejoindre le nouveau film, a-t-il déclaré :

« Je n’ai pas encore reçu d’appel à ce sujet, mais ce serait très amusant de faire une apparition de retour. »

Bien sûr, dans le film original, Norris a joué un juge de tournoi Dodgeball, et il n’y a aucune raison pour que son personnage ne puisse pas réapparaître dans la suite. Compte tenu de la popularité continue de Norris parmi les utilisateurs des médias sociaux, ce serait un petit moment satisfaisant pour tout le monde de le revoir une fois de plus.





Dodgeball 2 pourrait être un succès, mais tous les acteurs reviendront-ils?

Renard du 20e siècle

La suite héritée est bien vivante en ce moment, avec des franchises de 20 à 30 ans qui connaissent un succès raisonnable avec des suivis et des relances tardives. Cependant, cela ne signifie pas que chaque film essayant de capturer un nouveau public et de plaire aux anciens fans peut être un succès. Une grande partie de la popularité de films comme SOS Fantômes : l’au-delà et le retour prochain d’Indiana Jones est dû au retour de la distribution originale pour donner un fort sentiment de nostalgie à une nouvelle histoire.

balle au prisonnier n’avait pas vraiment besoin d’une suite en soi, et auparavant la star Justin Long a suggéré qu’il aimerait faire la suite, mais pensait que Ben Stiller, qui jouait aux côtés de Vaughn, était un peu plus réservé quant à la possibilité de reprendre son rôle. Long a dit :

« Bien sûr, j’adorerais le faire et j’espère que cela finira par arriver, mais je pense que Ben est un peu, ce qu’il m’a dit sur ce podcast, c’est qu’il est un peu inquiet à l’idée de faire une suite à quelque chose de si aimé, quelque chose qui les gens apprécient tellement ça. C’est très risqué, vous ne voulez pas chier sur l’original, vous voulez quelque chose d’aussi bien.

Tout comme Ian Malcolm l’a dit dans parc jurassique, parfois les gens passent trop de temps à se demander s’ils le pourraient, et ne s’arrêtent pas pour se demander s’ils le devraient. Il semble que tandis que Stiller est toujours sur la clôture, Vaughn a décidé qu’une suite en valait la peine, et les projets ont été mis en place avec 20th Century Studios. Il faudra encore un certain temps avant de voir si le script s’avère assez bon pour aller de l’avant, mais pour l’instant, il semble que la revanche soit en cours.