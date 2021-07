Chronologie de Kanye & Drake’s Feud, Kim Kardashian Tricherie Rumours & Diss Tracks

Alors que le nouvel album de Kanye West, ‘DONDA’, devrait sortir bientôt, les fans spéculent sur qui pourrait figurer sur la sortie tant attendue.

Un collaborateur inattendu est Drake – selon des sources qui prétendent avoir écrit sur l’album – mettant fin à une querelle très médiatisée entre les deux rappeurs.

Du rap aux rumeurs selon lesquelles Kim Kardashian aurait trompé West avec Drake, ces deux-là ont tout traversé.

Avant que ces deux-là ne partagent un micro sur leurs prochains albums, revenons sur une époque où les choses n’étaient pas si amicales entre les rappeurs.

Chronologie de Kanye West et Drake’s Feud

Selon certaines rumeurs, Kanye et Drake feraient un album commun.

Entre 2015 et 2016, les rappeurs ont laissé entendre qu’un projet commun allait arriver, mais bientôt leur querelle a semblé mettre un terme à la collaboration.

En 2015, West a déclaré qu’un album avec Drake « pourrait arriver ».

L’année suivante, un panneau d’affichage est apparu à Los Angeles avec les logos du label West’s GOOD Music et de Drake’s OVO.

Mais en 2017, Drake semblait frustré par West après des commentaires sur la collaboration de Drake avec DJ Khaled.

« Parce que dans le même souffle, je suis passé de… comme travailler sur un projet avec lui, à lui faire chier publiquement moi et DJ Khaled pour être trop passé à la radio », a-t-il expliqué.

Drake a prétendu avoir écrit des fantômes pour Kanye.

En 2018, les choses se sont réchauffées entre West et Drake lorsque le collaborateur de longue date de West, Pusha T, a creusé un fossé entre les rappeurs.

Dans une série de morceaux diss, Pusha T a accusé Drake d’avoir utilisé des nègres sur ses célèbres morceaux.

Drake a riposté avec « Duppy Freestyle » sur lequel il a affirmé avoir écrit pour West et accusé West d’avoir retenu son ami et créateur de mode Virgil Abloh.

Kanye aurait dit à Pusha T que Drake avait un fils.

Dans le cadre de la querelle en cours entre Pusha T et Drake, Pusha T a sorti « The Story Of Adion », sur lequel il a révélé que Drake avait un fils secret.

Le collaborateur de West, Malik Yusef, a laissé entendre plus tard que le rappeur était au courant du fils de Drake avant le morceau de Pusha T, ce qui a suscité des spéculations selon lesquelles West était celui qui avait révélé le secret. West a nié cela.

Kanye a affirmé que Drake l’avait menacé.

Plus tard en 2018, West a partagé une série de tweets critiquant Travis Scott pour avoir permis à Drake de le dénoncer sur leur chanson « Sicko Mode ».

Il a également affirmé que Drake avait appelé pour le menacer, mais n’a pas précisé ce que l’appel impliquait.

Kim Kardashian a également tweeté en disant à Drake : « Ne menacez jamais mon mari ou notre famille. Il a ouvert la voie pour qu’il y ait un Drake.

Kanye a laissé entendre que Kim Kardashian l’avait peut-être trompé avec Drake.

Les choses ont pris une tournure encore plus folle entre le rappeur en 2020 lorsque West a semblé laisser entendre que sa femme avait une liaison avec Drake.

Kanye a d’abord déduit que sa femme l’avait trompé avec Meek Mill.

Dans cette série de tweets maintenant supprimés, West a affirmé qu’il avait essayé de divorcer de Kim Kardashian depuis qu’elle avait rencontré le rappeur Meek Mill pour discuter de la « réforme de la prison » au Waldorf-Astoria, inférant ainsi que Kim Kardashian et Meek Mill avaient une liaison. .

West a ensuite tweeté le nom de Drake avec un visage emoji « interrogateur », ce qui a amené beaucoup à croire qu’il impliquait que Drake et Kim Kardashian avaient peut-être eu une liaison – ou à tout le moins, il avait des questions sur la nature de leur relation.

Il existe une théorie selon laquelle « Quand dire quand » de Drake s’inspire de sa liaison avec Kim Kardashian.

Sur Twitter, un fan a émis l’hypothèse que la chanson de Drake « When to Say When » était inspirée de sa liaison avec Kim Kardashian.

Le fan spécule également que la liaison entre Kardashian et Drake s’est produite à peu près au même moment où le rappeur Future a eu une liaison avec Larsa Pippen. Cependant, il ne semble pas y avoir de preuves pour étayer cette affirmation.

Il existe une autre théorie selon laquelle Kim Kardashian est la « Kiki » mentionnée dans la chanson à succès de Drake, « In My Feelings ».

En 2018, Drake a abandonné la chanson à succès « In My Feelings » et a inspiré une routine de danse virale grâce au succès de la chanson.

Cependant, il n’a pas fallu longtemps à Twitter pour commencer à spéculer que la chanson était pour elle puisqu’elle avait précédemment admis que « Kiki » était son surnom.

Ainsi, alors que Kanye West a récemment révélé que Drake et Kim Kardashian avaient peut-être eu une liaison, les réseaux sociaux y pensent autant depuis 2018.

Même Nick Cannon a supposé que « In My Feelings » concernait Kim Kardashian. Cependant, dans un commentaire publié sur la page Instagram de The Shade Room, Kim Kardashian a immédiatement clarifié la situation.

« Jamais arrivé. Fin de l’histoire », a-t-elle écrit.

Que les rumeurs soient vraies ou non, le rappeur a peut-être mis le passé derrière lui à temps pour collaborer sur de nouvelles musiques.

