ChromeOS est susceptible d’emprunter certaines des fonctionnalités d’appel vidéo utiles de macOS, le flou d’arrière-plan intégré

Google réalise à quel point les appels vidéo sont devenus importants au cours des deux dernières années. C’est pourquoi ils prévoient d’apporter de très grosses mises à jour à ChromeOS, en particulier la façon dont le système d’exploitation gère les appels vidéo et les conférences.

La plupart des applications de visioconférence proposent leurs propres moyens d’améliorer votre vidéo. Ceux-ci vont d’effets tels que le flou de votre arrière-plan et de votre environnement, l’échange complet de votre arrière-plan ou l’ajustement de la lumière dans une pièce.

Cependant, Apple prend le gâteau en ce qui concerne les « effets spéciaux » pour les appels vidéo, grâce à des fonctionnalités telles que le flou de portrait et le recadrage « Center Stage », qui fonctionne sur toutes les applications qui utilisent la caméra frontale d’un Mac utilisant Apple Silicon.

Il semble que Google essaie de reproduire certaines des fonctionnalités vidéo intégrées de macOS. La première fonctionnalité qui a été repérée dans une nouvelle mise à jour du code est l’option de flou d’arrière-plan intégré.

Le flou d’arrière-plan de Google sera activé par Machine Learning. Cela signifie que seuls les appareils plus récents et à venir pourraient profiter de cette fonctionnalité, à savoir les Chromebooks et d’autres appareils qui utilisez les processeurs Intel de 11e et 12e génération.

Google teste également une fonctionnalité appelée Portrait Relighting pour ChromeOS, qui est déjà présente dans l’application Google Camera pour les appareils Pixel. Ils testent également une fonction de cadrage automatique qui fonctionne de manière similaire au Center Stage d’Apple, et une fonction similaire à ce que propose Google Duo.

ChromeOS peut commencer à surveiller lorsqu’un appel vidéo commence dans une application comme Zoom ou Google Meet et avertir les utilisateurs si leur réseau devient instable pendant un appel.

Étant donné que ces fonctionnalités sont encore en cours de test et en sont à leurs débuts, il faudra peut-être encore quelques mois de développement avant leur arrivée pour davantage de propriétaires de Chromebook.

