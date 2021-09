Chromecast avec Google TV : voici les 5 fonctionnalités les plus intéressantes

Chromecast avec Google TV peut faire bien plus que simplement refléter le contenu de votre smartphone sur votre téléviseur. Nous allons vous montrer pourquoi avec cinq fonctionnalités intéressantes le petit appareil de streaming est un vrai polyvalent.

1. Tous les films, séries et documentaires en un coup d’œil

Contrairement aux modèles précédents, le nouveau membre de la famille Chromecast dispose d’une télécommande vocale et de sa propre interface utilisateur appelée Google TV. Le système d’exploitation Android TV, installé sur de nombreux téléviseurs intelligents depuis des années, sert de base. Cependant, Google lui a donné un look particulier et une nouvelle structure de navigation.





Google TV présente principalement du contenu sur l’écran d’accueil.



Image : © ACTIVER 2021



Ce qui est immédiatement perceptible à propos de l’interface utilisateur Chromecast avec Google TV : l’accent est mis sur le contenu tel que les films, les séries, les documentaires et les rapports, pas sur les applications. Dans la zone « Pour moi », vous obtenez le contenu trié par genre. Pour ce faire, Google recherche les applications installées et sélectionne surtout les films, séries et documentaires qui correspondent le mieux à votre comportement d’utilisateur. Vous pouvez pré-trier vous-même vos articles à l’aide du bouton « Gérer les services ».

Dans la zone « Apps », vous pouvez également parcourir les différentes applications telles que Netflix, Amazon Prime Video, Disney +, Apple TV +, Joyn et dans de nombreuses médiathèques de diffuseurs. Ici, vous trouverez également un accès au Google Play Store, qui contient des milliers d’autres applications. L’espace « médiathèque » est votre propre médiathèque avec des films et des séries que vous avez achetés en numérique auprès de l’un des fournisseurs de streaming.

2. Commande vocale

Un élément de contrôle central du Chromecast avec Google TV est la commande vocale. A bord se trouve l’assistant Google, qui, en tant qu’assistant vocal, aide principalement à la recherche de contenu. Pour ce faire, maintenez simplement enfoncé le bouton Google Assistant de la télécommande et prononcez le titre du film ou de la série que vous recherchez dans le microphone intégré.





La télécommande sert également de microphone pour la commande vocale.



Image : © ACTIVER 2021



Vous pouvez également rechercher des acteurs ou des chaînes spécifiques ou demander à l’assistant de démarrer une application spécifique.

« Montrez-moi des films avec Scarlett Johansson ! »

« Montrez-moi des vidéos de 45secondes.fr ! »

« Démarrez Netflix ! »

3. Diffusez depuis un smartphone, une tablette et un ordinateur

Tout comme avec les modèles Chromecast précédents, vous pouvez utiliser Chromecast avec Google TV pour diffuser du contenu depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur vers le téléviseur à l’aide du protocole Google Cast. La condition préalable à cela est que l’appareil respectif soit dans le même WLAN que le Chromecast.

La fonction Cast est prise en charge par un grand nombre d’applications pour Android et iOS. Par exemple, il est possible d’utiliser des services tels que Zattoo, DAZN, Waipu TV, Pro 7, ARD ou ZDF via le Chromecast, même si ceux-ci ne sont pas disponibles en tant qu’applications natives sur l’appareil. L’application Google Photos diffuse vos photos et vidéos directement sur le téléviseur, et avec le lecteur VLC, vous pouvez lire sans fil des vidéos stockées localement sur le téléviseur via Chromecast. Vous pouvez trouver un aperçu complet des applications Android et iOS compatibles avec Chromecast ici.

Le streaming vers le téléviseur via Chromecast fonctionne également à partir de l’ordinateur. Si vous avez le ChrDans un navigateur pour Windows ou MacOS, vous pouvez sélectionner des fenêtres de navigateur individuelles et les transférer vers un Chromecast à portée WiFi via « Paramètres> Stream ». La combinaison de milliers d’applications disponibles en natif et la possibilité de diffuser du contenu à partir d’autres appareils fait de Chromecast avec Google TV une véritable machine à contenu.

4. Jouer avec Stadia

La plate-forme de jeux en nuage Stadia transforme également Chromecast avec Google TV en une console de jeu sur laquelle vous pouvez jouer à des jeux à succès comme « Cyberpunk 2077 », « Red Dead Redemption » et « Humankind » – sans aucune installation.





Chromecast avec Google TV se transforme en console de jeu grâce à Stadia.



Image : © ACTIVER 2021



Pour ce faire, téléchargez simplement l’application Stadia depuis le Google Play Store et connectez-vous au service sur un autre appareil sur stadia.google.com avec votre compte Google. Vous pouvez trouver les différents jeux en vente dans le Stadia Store. Vous pouvez également vous abonner au service Stadia Pro ou utiliser la période d’essai gratuite pour accéder à une sélection de jeux.

Ensuite, vous couplez une manette ou une souris et un clavier compatibles via Bluetooth avec le Chromecast et commencez à jouer. En plus de la manette Stadia, les manettes de jeu pour Xbox One et PlayStation 4 peuvent également être utilisées. Vous pouvez trouver un aperçu de tous les contrôleurs et périphériques d’entrée compatibles ici.

5. Contrôle de la maison intelligente

Vous pouvez même contrôler les appareils domestiques intelligents avec votre voix à l’aide de l’assistant Google Chromecast. La condition préalable est que vous associez les appareils à l’application Google Home sur votre smartphone ou votre tablette.

Ouvrez l’application, appuyez sur le symbole plus et sélectionnez « Configurer l’appareil« . Appuyez ensuite sur le bouton « Compatible avec les appareils Google« et sélectionnez le fabricant de l’appareil que vous souhaitez lier dans la liste. Selon le fabricant, il vous sera alors demandé de lier votre compte chez ce fabricant à Google Home. Sélectionnez ensuite l’appareil que vous souhaitez lier.





Vous pouvez lier de nombreux appareils domestiques intelligents via l’application Google Home.



Image : © Google / Capture d’écran : ACTIVER 2021



Après avoir connecté vos appareils domestiques intelligents, vous pouvez utiliser la télécommande pour demander à l’Assistant Google d’allumer les lumières ou de réguler la température du chauffage, en fonction des appareils domestiques intelligents que vous utilisez dans votre foyer. Vous trouverez ici un aperçu de toutes les marques, services et fonctions compatibles.