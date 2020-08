Chrome vous indique désormais quelles publicités se trouvent sur chaque site Web, les informations qu’elles collectent et à quelles entreprises les envoient

Une nouvelle extension officielle de Google est arrivée sur Chrome et son objectif n’est autre que indiquez clairement quelles publicités se trouvent sur chaque page Web que vous visitez et qui est derrière elles. Un mouvement qui rejoint d’autres faits par Chrome ces derniers temps pour améliorer la situation actuelle de la publicité et de la confidentialité pour l’utilisateur, comme la décision de ne pas autoriser plus de trackers tiers.





L’extension, sous le nom de Pleins feux sur la transparence des annonces, est désormais disponible dans la boutique officielle d’extensions Chrome. Pour le moment en phase alpha (une version d’essai qui peut donner de nombreuses erreurs), mais tout le monde peut le télécharger et l’utiliser gratuitement. Une fois installé, il apparaîtra avec les autres extensions en haut du navigateur.

Selon Google, ils ont conçu cette nouvelle extension pour faciliter la tâche de l’utilisateur comprendre comment et pourquoi les annonces sont affichées sur les pages Web. C’est similaire à ce que fait “Pourquoi cette annonce”, un petit bouton qui apparaît avec chaque annonce Google Ads. Dans ce cas, il s’étend à toutes les annonces, qu’elles proviennent ou non de Google.

Un outil similaire récemment déployé Apple dans votre navigateur Safari. Ceci est le rapport de confidentialité Et l’idée derrière cela est d’afficher une liste de tous les robots d’exploration de chaque page Web et à qui ils appartiennent. Dans ce cas, Safari bloque également le partage d’informations entre différentes pages pour éviter le suivi des utilisateurs.

Quelles informations offre Ads Transparency Spotlight

Cela dépend vraiment du site Web que nous visitons et de la quantité d’annonces et de trackers qu’il contient. Tout d’abord, l’extension reflétera quelles plates-formes publicitaires sont là sur le site Web, comme Google Ads lui-même. Ensuite, il affichera la liste des entreprises qui ont placé du code dans ces annonces pour suivre l’utilisateur. Enfin, il montre quel genre de informations qu’ils collectent: localisation, démographie, centres d’intérêt, si vous avez participé à la campagne marketing d’un annonceur …

D’autre part, Ads Transparency Spotlight affiche également une liste de “entités présentes sur ce site”En d’autres termes, les entreprises qui d’une manière ou d’une autre proposent des outils ou collectent des informations. Entrez également ici les entreprises qui mettent par exemple des boutons de médias sociaux ou tout autre script qui n’est pas spécifiquement une publicité ou qui est visible. À côté de chacun d’eux, un lien est fourni pour accéder à la politique de confidentialité des entreprises (si elles en ont une).

En général, Spotlight sur la transparence des annonces recherche récupérer en quelque sorte la confiance des utilisateurs envers la publicité. D’autres mesures prises ont été l’interdiction susmentionnée des trackers tiers (et l’utilisation de leur propre alternative) ou par exemple la décision d’inclure leur propre bloqueur de publicités dans Chrome. De plus, les publicités qui prennent trop de place les bloquent directement.

Track | PCMag

Plus d’informations | Chrome Web Store