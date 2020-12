Chrome resserre les règles pour les extensions: applique beaucoup plus de limitation et de contrôle à l’accès aux données depuis janvier 2021

Récemment, Google a organisé son Chrome Dev Summit de ce 2020 et, entre autres, a annoncé le gros changements pour les extensions Chrome. Dans un effort pour améliorer la confidentialité dans le système d’extensions, cela limitera ce que les développeurs peuvent et ne peuvent pas faire avec les données qu’ils collectent auprès des utilisateurs. De même, les utilisateurs auront un contrôle plus granulaire sur l’autorisation des extensions Chrome.





Chrome n’est pas un jeu, il compte plus d’un milliard d’utilisateurs dans le monde et tous ont accès au Web Store pour installer toutes sortes d’extensions. Au cours des dernières années, non pas une mais plusieurs controverses sont apparues au sujet d’extensions frauduleuses qui tiraient parti des données des utilisateurs. Google a resserré les règles pour les développeurs, bien que ce ne soit toujours pas suffisant.

Aucun accès par défaut et autorisations granulaires

Le premier des changements importants que Google introduit pour Chrome est à quelles données Web les extensions peuvent accéder. L’utilisateur Chrome choisira les sites Web auxquels une extension peut accéder. Pour chaque site Web auquel l’extension souhaite accéder, elle devra demander l’autorisation à l’utilisateur. À l’heure actuelle, vous avez accès à tous par défaut, mais ce ne sera plus le cas, par défaut, vous n’aurez accès à aucun d’entre eux, bien qu’une autorisation universelle puisse être accordée à partir des paramètres de l’extension.

De plus, les extensions maintenant ils devront donner des informations détaillées par le développeur sur les données collectées par l’extension en « langage clair et facile à comprendre ». Dans le Chrome Web Store, la description devra être placée pour que l’utilisateur sache à quoi l’extension accède et ce qu’elle fait avec les données.

Parmi les choses que le développeur ne peut pas faire avec les données collectées, il y a vendre les données à des tiers, vous ne pouvez pas les transférer en dehors de Chrome pour une publicité personnalisée.

Les nouvelles règles Ils entreront en vigueur le 18 janvier. Les développeurs devront certifier leurs extensions prouvant qu’elles sont conformes aux nouvelles normes. Le lendemain, le 19 janvier, Chrome 88 sera lancé et demandera aux extensions de se conformer à la nouvelle réglementation et de limiter leur accès au Web.

