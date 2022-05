Chrome, mais sans Google : Ungoogled Chromium est le navigateur qu’il vous faut si vous voulez oublier Google

Partager

Si vous recherchez un navigateur aussi proche que possible de Chrome, mais sans intégration de Google, c’est l’application qu’il vous faut.

utiliser du chrome en tant que navigateur sans dépendre de Google Cela semblait être une mission impossible, jusqu’à ce qu’il arrive Chrome non googlé. Bien qu’il existe de nombreux navigateurs Web alternatifs à Chrome, seul celui-ci est capable d’offrir un Expérience utilisateur identique à Chromesans les ajouts que la société Mountain View introduit dans son application, et qui parfois ne sont pas tout à fait utiles.

Ce navigateur se distingue par sa légèreté, tout en offrant l’expérience que les utilisateurs attendent du navigateur de Google. L’astuce consiste à supprimer tout le code privé que Google introduit dans la version originale de votre navigateur.

Ungoogled Chromium est une version de Chrome sans les modules complémentaires de Google

Dans le référentiel GitHub de ce projet open source, il est expliqué que Chrome non googlé il s’agit essentiellement de Google Chromium, sans la dépendance aux services Web de Google.

Ungoogled Chromium poursuit l’objectif de devenir le navigateur aussi similaire que possible à Chrome en termes d’expérience, d’interface utilisateur et de fonctions, tout en intégrant outils axés sur l’amélioration de la confidentialité ou de la transparence des pages Webainsi que de donner à l’utilisateur le contrôle de ses données.

L’un des changements les plus importants que nous avons trouvés en ce qui concerne Chrome, c’est que aucune connexion Google requise pouvoir utiliser le navigateur et toutes ses fonctions. De plus, contrairement aux autres navigateurs basés sur Chromium axés sur la confidentialité, Ungoogled Chromium va au-delà. suppression de tout le code lié aux services Web de Googleainsi que les fichiers binaires prédéfinis, en désactivant les fonctionnalités qui inhibent le contrôle et la transparence, ou en supprimant toutes les requêtes en arrière-plan restantes vers les services Web pendant que le navigateur est en cours d’exécution.

Dès que vous installez le navigateur sur votre mobile –il existe aussi des versions pour Linux et macOS–, la première chose qui saute aux yeux est la forte similitude entre l’interface utilisateur de Ungoogled Chromium et Chrome. Les menus, les éléments de l’interface utilisateur et les commandes sont identiques, ce qui devrait faciliter la transition d’un navigateur à l’autre.

De plus, ils ajoutent fonctionnalités non disponibles dans la version originale de Chrome, axés avant tout sur la confidentialité et la sécurité. Par exemple, l’option de toujours ouvrir les liens dans les onglets incognito ou fermer tous les onglets lors de la sortie du navigateur.

C’est possible télécharger Ungoogled Chromium gratuitement sur F-Droid, le populaire magasin d’applications open source. Pour ce faire, vous devez d’abord avoir ajouté le référentiel correspondant à F-Droid.

