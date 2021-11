Christopher Walken a détruit un vrai Banksy pour une scène dans les hors-la-loi

TROTEC Visseuse sans fil PSCS 11-3,6V avec réserve d'embouts intégrée

Ce Modèle Met Fin Aux Pertes De Temps Passé À Chercher Les Bons Embouts. En Effet, La Visseuse Pscs 11-3,6v Est Conçue Avec Une Réserve D'embouts Intégrée Pour Que Vous Puissiez Travailler Vite Et Bien. Cette Réserve Et Sa Manipulation Ne Manqueront Pas De Vous Rappeler Des Scènes De Western Où Cowboys Et Hors-la-loi Faisaient Jouer Le Barillet De Leur Révolver. La Réserve De La Visseuse S'ouvre En Appuyant Sur Un Bouton ; Il Suffit De La Faire Tourner Pour Accéder À L'embout Voulu. Le Dessus De La Visseuse Est Dotée D'une Ouverture Avec Loupe Permettant De Repérer Rapidement L'embout Dont Vous Avez Besoin. Une Fois Sélectionné, L'embout Tient Bien En Place Grâce À Un Porte-embout Magnétique. Les Autres Embouts Sont Conservés Dans La Réserve De Façon À Ce Que Vous Les Ayez Toujours Sous La Main. Points Forts De L'appareil Et Détails Pratiques : Batterie Lithium-ion De 3,6 V Sans Effet Mémoire Et Sans Perte De Chargeréserve Intégrée Comprenant Les 6 Embouts Les Plus Courantsporte-embout Magnétique À Six Panssimple À Utiliser, Embouts Faciles À Changerouverture À Loupe Sur La Réserve Permettant De Trouver Rapidement L'embout Nécessairelampe Led Intégrée Permettant D'éclairer Au Besoin La Zone De Travailindicateur De Charge À Trois Niveauxpoignée À Revêtement Caoutchouté Pour Une Bonne Prise En Mainsélection Et Indicateur Du Sens De Rotation, Verrouillage De La Mise En Marchecaractéristiques Techniques : Vitesses : 1vitesse De Rotation À Vide, Vitesse 1 : 230 Min-1sélecteur De Couple À 1 Niveaucouple Max. (nm) : 4mandrin À Six Pansnombre D'embouts : 6 X 25 Mmtemps De Charge : 3 Hbatterie : Li-ioncapacité : 1,5 Ahlongueur Cordon Batterie : 1,5 Mniveau Sonore : 62 Db(a) Puissance Acoustique : 75,76 Dbincertitude : 3 Db(a) Valeur D'émissions Vibratoires Vis Ah=in : 0,216 (m/s²)incertitude K : 1,5 M/s²dimensions L X L X H : 220 X 160 X 45 Mmpoids : 0,47 Kg________________________________________batterie Premium De Marque Pour Une Puissance Maximale Constanteprincipaux Avantages De La Technologie Lithium-ion : Pas D’effet De Mémoirepas D’auto-déchargel’accu Peut Être Enlevé Du Chargeur À Tout Moment Pour L’utiliser Sans Endommager L’accuil Y A Pourtant Des Grosses Différences De Qualité Entre Les Différentes Marques De Batteries Au Lithium-ion. Les Matériaux Utilisés Pour La Fabrication De L’électrode Sont Parfois De Mauvaise Qualité Ou Certaines Batteries Perdent Considérablement En Puissance Plus Elles Se Déchargent. Lors De L’achat D’un Appareil Avec Une Batterie Au Lithium-ion, Trotec Vous Garantit La Qualité D’un Accu Premium De Marque De Type Nickel Manganèse Cobalt (nmc) Avec Une Densité Énergétique Et Une Tension De Charge Élevées Constamment. Ainsi, Notre Batterie Premium De Marque Ne Perd Pas En Puissance Lorsqu’elle Se Décharge Contrairement Aux Batteries Lithium-ion Normales. Vous Disposez D’une Puissance Maximale En Permanence, Même Si La Batterie Est Presque Vide. Lors De L’utilisation, Seul Le Niveau De Charge Diminue, Jamais La Puissance...