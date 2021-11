Christopher Walken a détruit l’art original de Banksy pour les hors-la-loi

Il ne fait aucun doute que Christopher Walken est l’un des acteurs les plus excentriques d’Hollywood aujourd’hui. Son coup le plus récent pourrait bien avoir cimenté ce statut. Dans la série un épisode final de la série BBC Les hors-la-loi, l’acteur de 78 ans a peint une peinture originale de Banksy dans le cadre de l’histoire.

L’artiste anonyme avait peint l’un de ses rats emblématiques sur le tournage du drame, alors qu’il tournait dans sa ville natale de Bristol. Le rat a été peint par Christophe Walken lors du dernier épisode.

Un porte-parole de l’exposition a déclaré : « Nous pouvons confirmer que l’œuvre d’art à la fin de Les hors-la-loi était un Banksy original, et que Christopher Walken a peint sur cette œuvre d’art pendant le tournage de cette scène, la détruisant finalement. »

Les hors-la-loi suit un groupe de criminels mineurs alors qu’ils sont contraints de purger une peine de travaux d’intérêt général. Walken joue l’un de ces criminels. La série a été écrite et réalisée par Stephen Merchant.

Dans le dernier épisode, le personnage de Walken découvre un Banksy rat sur le bâtiment qu’ils rénovent. Après avoir demandé à son agent de probation Diane (Jessica Gunning) s’il devait peindre sur le rat. L’agent de probation, qui est distrait et ne sait pas que le rat est peint par Banksy, lui dit que tous les graffitis doivent être supprimés.

Walken a eu une carrière illustre en jouant de nombreux rôles excentriques, bien que plus de gens se souviennent de lui depuis son passage sur Saturday Night Live où il a joué de la fausse musique pour produire Bruce Dickinson que tout autre rôle. À ce jour, on lui demande toujours s’il veut plus de cloches à vache partout où il va.

Banksy est le pseudonyme d’un artiste de rue, activiste politique et réalisateur basé en Angleterre, dont le vrai nom et l’identité restent non confirmés et font l’objet de spéculations. Actif depuis les années 1990, son street art satirique et ses épigrammes subversives combinent humour noir et graffiti exécutés dans une technique de pochoir définitive. Ses œuvres de commentaires politiques et sociaux sont apparues dans les rues, les murs et les ponts du monde entier. Le travail de Banksy est né de la scène underground de Bristol, qui impliquait des collaborations entre artistes et musiciens. Banksy dit qu’il a été inspiré par 3D, un graffeur et membre fondateur du groupe musical Massive Attack.

Banksy affiche son art sur des surfaces visibles du public telles que des murs et des accessoires physiques auto-construits. Banksy ne vend plus de photographies ou de reproductions de ses graffitis de rue, mais ses « installations » publiques sont régulièrement revendues, souvent même en enlevant le mur sur lequel elles étaient peintes. Un petit nombre d’œuvres de Banksy sont officiellement, non publiques, vendues par l’intermédiaire d’une agence créée par Banksy et nommée Pest Control. le film documentaire de Banksy, Sortie à travers la boutique de cadeaux, sorti en 2010, a fait ses débuts au Festival du film de Sundance 2010. En janvier 2011, il a été nominé pour l’Oscar du meilleur long métrage documentaire pour le film. En 2014, il a été nommé Personnalité de l’année aux Webby Awards 2014.

Les hors-la-loi met également en vedette Rhianne Barreto, Gamba Cole, Darren Boyd, Clare Perkins, Eleanor Tomlinson, Dolly Wells et Ian McElhinney. L’émission a été renouvelée pour une deuxième série en janvier de cette année. Il est disponible en streaming sur BBC iPlayer. Cette histoire vient de NME.