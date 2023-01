Christopher Storer taquine l’histoire de The Bear Saison 2

Christopher Storer fait allusion à des plans passionnants pour Carmen et le restaurant Dream de Sydney dans The Bear Season 2.

L’ours la saison 2 sera certainement un voyage passionnant pour les fans, grâce au dernier teaser du créateur Christophe Storer. Jeremy Allen White dirige le spectacle en tant que Carmen Berzatto, un chef lauréat du prix James Beard, déterminé à tirer parti de sa nouvelle richesse et à créer un restaurant à succès après avoir appris la généreuse somme laissée par son défunt frère Michael lors de la finale de la première saison. Il a son sous-chef Sydney (Ayo Edebiri) à ses côtés pour offrir un soutien et des conseils alors qu’ils font face à de nouveaux défis ensemble. Alors que Carmy lutte avec le poids de la responsabilité sur ses épaules et s’efforce d’ouvrir cette nouvelle entreprise, les fans peuvent s’attendre à de nombreux moments émotionnels, des intrigues pleines de suspense et des rebondissements inattendus dans ces prochains épisodes.

Dans une interview avec Variety, le créateur Christopher Storer a taquiné le scénario de L’oursest la deuxième saison. Avec un nouveau sens du renouveau et de l’ambition, Carmy et les autres personnages revisiteront leurs luttes personnelles tout en réévaluant leurs objectifs ultimes pour le restaurant. Cela donne l’occasion de s’aventurer dans de nouveaux territoires tout en gardant des thèmes familiers explorés lors de la première saison. Cependant, cette voie n’est pas sans difficultés et pourrait entraîner bon nombre des mêmes conflits que ceux rencontrés initialement.

« Personne n’est fixe et tout le monde est un travail en cours. Chaque seconde compte… C’est vraiment l’extension naturelle. La chose dont nous parlons beaucoup, c’est que gagner c’est perdre, donc même s’ils ont cette nouvelle opportunité, cela crée encore beaucoup des mêmes problèmes… La saison 2 parle vraiment de l’opportunité de repartir à neuf et qu’est-ce que cela signifie. À quoi ressemble le restaurant de rêve de Carmen et Sydney ? Mais aussi en même temps, à quoi ressemble un restaurant de rêve en 2023 ? Je pense que c’est la chose contre laquelle ils se battent. »

L’ours : une histoire d’amitié et de partenariat

Christopher Storer voulait bricoler L’ours autour d’une histoire d’amitié et de partenariat, un aspect qui a trouvé un écho incroyable auprès du public. Il attribue une grande partie du succès de l’émission aux performances exceptionnelles d’Ayo Edebiri et de Jeremy Allen White, qui ont une chimie remarquable à l’écran. Non seulement ils font preuve d’un dévouement passionné à leur métier, mais leur camaraderie offre un répit nécessaire au contenu plus lourd de l’émission.

« Nous voulions faire quelque chose qui parle d’amitié et de partenariat… C’est vraiment tellement drôle que ce soit l’une des choses que les gens ont emportées – de toutes les conneries lourdes qui se passent dans la série ! C’était intéressant parce qu’Ayo et Jeremy, puisqu’ils sont nos amis et que ce sont des gens formidables, je pense qu’il y a ce charisme qui se dégage d’eux deux… Dès le début, c’était comme si nous devions juste montrer aux gens qu’ils étaient vraiment bons à leur travail et se poussant les uns les autres. »

Mené par Christopher Storer, le spectacle met en vedette Jeremy Allen White, Ebon Moss-Bachrach, Ayo Edebiri, Lionel Boyce, Liza Colon-Zayas et Abby Elliott – un casting vraiment talentueux dont la diversité des personnages donne vie à la série. L’ours La saison 2 a été officiellement éclairée et devrait être diffusée en 2023.