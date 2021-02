Christopher Plummer se souvient alors que Hollywood rend hommage à une icône par intérim

Le monde du divertissement rend aujourd’hui hommage à un acteur emblématique. Le légendaire Christopher Plummer est décédé chez lui dans le Connecticut à l’âge de 91 ans. Plummer est probablement surtout connu pour sa performance en tant que capitaine Von Trapp dans Le son de la musique, bien qu’il y ait beaucoup d’autres rôles qui lui ont valu beaucoup d’attention. Il a remporté des nominations aux Oscars pour La dernière station et Tout l’argent du monde, avant de ramener une statue à la maison en 2012 pour Débutants.

En plus des films mentionnés ci-dessus, Christopher Plummera également joué dans Couteaux sortis, Un bel esprit, Malcolm X, 12 singes et de nombreux autres. Lou Pitt, directeur de Plummer depuis 46 ans, a déclaré: « Chris était un homme extraordinaire qui aimait profondément et respectait sa profession avec de grandes manières à l’ancienne, un humour autodestructeur et la musique des mots. » Vous pouvez lire ce que Pitt avait à dire sur son ami ci-dessous.

«C’était un trésor national qui appréciait profondément ses racines canadiennes. Par son art et son humanité, il a touché tous nos cœurs et sa vie légendaire durera pour toutes les générations à venir. Il sera pour toujours avec nous.

Dan Rather a tweeté: « » Fleur de neige, puisse-tu fleurir et grandir, fleurir et grandir pour toujours « . RIP Christopher Plummer. Vous avez allumé l’écran et la scène pendant toute une vie d’art. Mes pensées vont à votre famille et à vos amis. » En plus de ses rôles sur grand écran, Plummer était également actif sur scène, où il écrivait souvent. Lui et Sir Neville Marriner ont même réorganisé Henry V de Shakespeare avec la musique de Sir William Walton en tant que pièce de concert, qui a ensuite été enregistrée avec l’orchestre de chambre du Marriner.

Star Trek l’acteur George Takei a tweeté: «Le son de la musique est triste aujourd’hui, car Christopher Plummer nous a quittés aujourd’hui. Il était géant de la scène et de l’écran, lauréat d’un Oscar pour Débutants. Il est décédé à 91 ans avec sa femme de 53 ans, Elaine Taylor, à ses côtés. Reposez-vous dans la musique éternelle, Capitaine Von Trapp. « Elijah Wood a dit: » Si triste d’apprendre que Christopher Plummer est décédé. Quelle légende. « En plus de son Oscar, Plummer a également reçu des Tony Awards et des Primetime Emmy Awards. Il a été nominé pour un Grammy en 1986 pour ETA Hoffmann / Tchaikovsky: Casse-Noisette, bien qu’il n’ait pas gagné.

L’acteur Daniel Dae Kim a également tweeté un hommage à Christopher Plummer. Il a tweeté: « L’une des nombreuses raisons d’aimer Christopher Plummer. Nous avons regardé Le son de la musique tellement quand j’étais petit que lui et les Von Trapp se sentaient comme de la famille. Repose en paix, légende. « Joseph Gordon-Levitt a déclaré: » Christopher Plummer … l’un des plus grands « , et a publié un emoji en forme de cœur. Il y aura beaucoup plus d’hommages à Christopher Plummer alors que les gens commenceront à Pour l’instant, le monde appréciera l’empreinte qu’il a laissée dessus à travers son travail de toute une vie sur scène et sur grand écran. TAHs8jK4XQ9tKP | CNN a été l’un des premiers médias à rapporter la mort de Plummer. Vous pouvez lire quelques hommages ci-dessous.

Nous sommes attristés d’apprendre le décès de Christopher Plummer. Son héritage en tant que capitaine vivra pour toujours dans THE SOUND OF MUSIC. Nos pensées vont à ses proches pendant cette période. ♥ ️ pic.twitter.com/hDV3q1opzJ – Le son de la musique (@SoundofMusic) 5 février 2021

Le son de la musique est triste aujourd’hui alors que Christopher Plummer nous a quittés aujourd’hui. Il était géant de la scène et de l’écran, lauréat d’un Oscar pour «Débutants». Il est décédé à 91 ans avec sa femme de 53 ans, Elaine Taylor, à ses côtés. Reposez-vous dans une musique éternelle, Captain Von Trapp. – George Takei (@GeorgeTakei) 5 février 2021

Vraiment l’un des plus grands au monde. J’ai eu le plaisir de voir son Iago face à Othello de James Earl Jones. Inoubliable. Reposez en paix monsieur. ♥ ️ #christopherplummerhttps://t.co/hk6IRRIQ0r – Phil Rosenthal (@PhilRosenthal) 5 février 2021

L’une des nombreuses raisons d’aimer #ChristopherPlummer.

Nous avons regardé le #Son de la musique tellement quand j’étais enfant que lui et les Von Trapp se sentaient comme de la famille. Rest In Peace, légende. 🙏🏼 https://t.co/Nc1EfvFQ7q – Daniel Dae Kim (@danieldaekim) 5 février 2021

Christopher Plummer … l’un des plus grands. <3 pic.twitter.com/Nv0ANVQeWf – Joseph Gordon-Levitt (@hitRECordJoe) 5 février 2021

Christopher Plummer a séduit le public à travers les générations dans des rôles mémorables allant du capitaine von Trapp dans «The Sound of Music» à Harlan Thrombey dans «Knives Out». Il a travaillé régulièrement pendant plus de 60 ans, remportant l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle en 2012 pour «Débutants». Il va nous manquer. pic.twitter.com/Mu6KRJTk7P – L’Académie (@TheAcademy) 5 février 2021

«Fleur de neige, puisses-tu fleurir et grandir, fleurir et grandir pour toujours.» RIP Christopher Plummer. Vous avez illuminé l’écran et la scène pendant toute une vie d’art. Mes pensées vont à votre famille et à vos amis. – Dan plutôt (@DanRather) 5 février 2021

Julie Andrews & Christopher Plummer (interview Rosie O’donnell 21/01/2000) https://t.co/J4Pqwkkvn8 via @Youtube – cœur brisé 💔- – repos en paix capitaine von trap #christopherplummerRIP – ROSIE (@Rosie) 5 février 2021

Repose en paix Christopher Plummer et aime Amanda. – ✌🏼rosanna arquette (@RoArquette) 5 février 2021

RIP Christopher Plummer. – Jay Baruchel 🇨🇦 (@BaruchelNDG) 5 février 2021

Nooooo 😩 pas Christopher Plummer. Quelle légende. Il était si brillant dans The Beginners. Quel ACTEUR. Repose en paix 💔 – Aly et AJ (@alyandaj) 5 février 2021

Pixar se souvient de Christopher Plummer, qui, comme Charles Muntz dans Up, nous a appris que «l’aventure est là-bas». Repose en paix, bon ami. pic.twitter.com/FzvjPeVraf – Pixar (@Pixar) 5 février 2021

RIP au légendaire Christopher Plummer. Tant de performances incroyables et emblématiques. pic.twitter.com/rgfRQXxPWN – John Cohen (@ JohnCohen1) 5 février 2021

Une vie bien remplie et une belle carrière, #ChristopherPlummer laisse derrière lui une autobiographie merveilleuse et évocatrice, «En dépit de moi-même» https://t.co/X1kwsQ8PiI – Leonard Maltin (@leonardmaltin) 5 février 2021

Christopher Plummer. Une légende. Combien peuvent dire qu’ils ont donné de grandes performances au cours de 7 décennies différentes? Ses rôles sont inoubliables – mais une petite partie de moi se souviendra toujours de l’avoir vu en premier en tant que révérend Whirley dans Dragnet quand j’étais enfant. RIP vers une icône. pic.twitter.com/gH54nXgeTE – Dan Murrell (@MurrellDan) 5 février 2021

Un véritable artiste, un véritable chat noir d’un homme #ChristopherPlummer 1929-2021 pic.twitter.com/xBppuOeSHf – Maxwell Caulfield (@maxcaulfield) 5 février 2021

En souvenir de l’incroyable Christopher Plummer, talent magnétique, légende de la scène et de l’écran et icône canadienne, décédé à l’âge de 91 ans. Repose en paix. ❤️ pic.twitter.com/5fsTTEABJJ – TIFF (@TIFF_NET) 5 février 2021

Une des choses les plus sexy que j’aie jamais vues à la télé. Bonne chance, Christopher Plummer. pic.twitter.com/V8OKneZchV – Shannon Watts (@shannonrwatts) 5 février 2021

RIP Christopher Plummer, 91 ans.

Sound of Music star et un acteur merveilleux. Mauvaise nouvelle. pic.twitter.com/okCC7MA7Bl – Piers Morgan (@piersmorgan) 5 février 2021

Sujets: Avis de décès