Christopher Plummer meurt, l’acteur légendaire primé aux Oscars avait 91 ans

Nous venons de perdre une véritable icône hollywoodienne en tant qu’acteur légendaire Christopher Plummer est malheureusement décédé. La famille de l’acteur a confirmé que Plummer est décédé paisiblement chez lui dans le Connecticut avec sa femme et meilleure amie depuis 53 ans, Elaine Taylor, à ses côtés. Une cause exacte de décès n’a pas été révélée. Plummer avait 91 ans.

« Chris était un homme extraordinaire qui aimait profondément et respectait sa profession avec de grandes manières à l’ancienne, un humour autodérivant et la musique des mots », a déclaré Lout Pitt, directeur de Plummer depuis 46 ans, dans un communiqué. «C’était un trésor national qui appréciait profondément ses racines canadiennes. Par son art et son humanité, il a touché tous nos cœurs et sa vie légendaire durera pour toutes les générations à venir. Il sera pour toujours avec nous.

Né à Toronto en 1929, la carrière de Plummer dans le domaine du divertissement s’étend sur 75 ans. Il a commencé le théâtre alors qu’il fréquentait l’École secondaire de Montréal et a étudié le métier en tant qu’apprenti au Montreal Repertory Theatre. Au milieu des années 40, il se produit régulièrement sur scène, ce qui comprend un rôle de premier plan dans Jean Cocteau La Machine infernale à l’âge de 18 ans. Il fera ses débuts à Broadway en 1953 dans le spectacle L’histoire de Starcross.

Plummer a également commencé à apparaître à la télévision et dans les films dans les années 1950. Il a fait ses débuts au cinéma dans le film de 1958 Étape frappée et continuerait à jouer des dizaines d’autres rôles majeurs de cinéma dans les années à venir. Plummer est particulièrement connu pour jouer des personnages historiques dans différents projets, tels que Commodus dans La chute de l’empire romain, Mike Wallace dans L’initié, Kaiser Wilhelm II dans L’éxéption, et a remplacé Kevin Spacey dans le rôle de J.Paul Getty dans Tout l’argent du monde.

L’un des rôles les plus célèbres de Plummer est venu en 1965 lorsqu’il a joué la comédie musicale Captain Von Trapp. Le son de la musique, avec Julie Andrews. Bien qu’il ait aimé travailler avec Andrews, Plummer n’aimait pas beaucoup son rôle dans Le son de la musique pendant de nombreuses années, mais après des décennies à s’éloigner du rôle, Plummer a retrouvé le casting complet sur Le spectacle d’Oprah Winfrey en 2010.

Acteur accompli, les nombreux prix de Plummer incluent un Oscar du meilleur second rôle pour Débutants, deux Primetime Emmy Awards pour Arthur Hailey est les changeurs d’argent et Madelineet Tony Awards pour Cyrano et Barrymore. Plummer est également apparu dans des films comme Malcolm X, Un bel esprit, et La fille au tatouage de dragon. Plus récemment, il a été présenté dans le film 2019 de Rian Johnson Couteaux sortis dans le cadre d’une grande distribution d’ensemble. Nous avons vu l’acteur pour la dernière fois l’année dernière lorsqu’il est apparu en tant que présentateur d’indices vidéo pour le Péril! Le plus grand de tous les temps tournoi.

Nos pensées vont à la femme de Plummer, Elaine, ainsi qu’au reste de sa famille et de ses amis en ce moment. En tant que l’un des plus grands acteurs de tous les temps que nous ayons jamais vus à Hollywood, il est certain que Plummer restera toujours dans les mémoires. Qu’il repose en paix. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

