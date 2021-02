Christopher Plummer, légende du cinéma et oscarisé, est décédé

L’acteur Christopher Plummer est décédé ce vendredi à 91 ans à son domicile dans le Connecticut, États-Unistel que rapporté par sa femme Elaine Taylor. L’artiste d’origine canadienne a eu une longue carrière dans Hollywood ce qui l’a amené à devenir l’homme le plus âgé à avoir remporté un Oscar pour son rôle de Hal Fields dans Débutants 2010. La nouvelle a provoqué le deuil dans l’environnement artistique et des camarades de classe à l’Académie ils ont exprimé leurs condoléances. Passez en revue sa carrière et ces films où vous l’avez sûrement vu.

Christopher Plummer a séduit le public pendant des générations dans des rôles mémorables allant du capitaine von Trapp dans The Rogue Novice à Harlan Thrombey dans Knives Out. Il a travaillé régulièrement pendant plus de 60 ans, remportant l’Oscar du meilleur second rôle masculin en 2012 pour les débutants. Il nous manquera. « , était le message de l’Académie de congédier le Canadien.

Plummer a non seulement eu le privilège de remporter l’Oscar, mais est également parmi les rares lauréats de trois autres prix majeurs tels que el Golden Globe, Emmy (deux fois) et le Tony (deux fois). De plus, il a obtenu un AG et un prix BAFTA. Au total, il avait 63 nominations au cours de sa carrière et a remporté 25 prix.







Son parcours débute dans le théâtre en 1956 et il participe au prestigieux Royal Shakespeare Company au Royaume-Uni. En 1958, il fait ses débuts au cinéma et ne partira qu’en 2019, alors qu’il était dans Knives Out, son dernier film. Au cours de ces 61 années, l’un de ses rôles les plus importants était celui de Capitaine John Von Trapp dans le classique Le novice rebelle 1965.

Christopher Plummer, lauréat d’un Oscar, est décédé: dans quels films l’avez-vous vu

D’autres rôles pour lesquels il restera dans les mémoires? Star Trek VI: ce pays inconnu, Alexandre, la légende du trésor perdu, le nouveau monde, la maison du lac et la dernière mesure complète. En outre, il a travaillé sur de nombreuses séries télévisées telles que Madeline, contre-attaque et départ.