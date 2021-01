Christopher Nolan va-t-il se séparer de Warner Bros.Après des problèmes de Tenet et HBO Max Deal?

Christopher Nolan et Warner Bros. ne travailleraient plus ensemble. Depuis près de 2 décennies, Christopher Nolan et le studio a produit quelques grands succès. Cependant, il semble que leur relation touche à sa fin après une année 2020 tumultueuse. Principe devait sortir dans les salles en juillet, mais la crise de santé publique a entraîné des retards, que le réalisateur et le studio ont tenté d’éviter. Nolan voulait que le film soit celui qui ramène les gens dans les salles après la pandémie.

Nous sommes maintenant en janvier 2021 et la pandémie bat toujours son plein et les cinémas en Amérique du Nord sont encore largement fermés. Pour lutter contre cela, Warner Bros. a surpris tout le monde, y compris leurs partenaires, lorsqu’ils ont annoncé leur stratégie de sortie hybride pour 2021. Ils ont décidé de rendre tous leurs films à venir disponibles dans les salles et HBO Max le même jour, ce qui ne convenait pas à un nombre de cinéastes, dont Christopher Nolan.

Selon le Wall Street Journal, Christopher Nolan et Warner Bros. ne travailleront pas sur d’autres projets plus tard. « Après avoir passé des années en tant que réalisateur de Warner Bros., Christopher Nolan, qui a écrit et réalisé l’année dernière Principe, est peu susceptible de revenir en studio avec son prochain projet, en partie parce qu’il a été déçu de la stratégie de distribution hybride du studio pour 2021. «La stratégie de distribution hybride peut fonctionner pour certains projets, mais des réalisateurs comme Nolan et Denis Villeneuve, créent des films pour être des expériences au sein d’une salle de cinéma avec un public pour l’expérience partagée. Cela ne se traduit pas nécessairement bien pour les spectateurs de HBO Max à la maison. Au moment d’écrire ces lignes, ni le réalisateur, ni le studio, n’ont commenté une éventuelle séparation.

En décembre 2020, Christopher Nolan a publiquement qualifié HBO Max de «pire service de streaming» du marché. Il a poursuivi en disant: « Certains des plus grands cinéastes de notre industrie et des stars de cinéma les plus importantes se sont couchés la nuit avant de penser qu’ils travaillaient pour le plus grand studio de cinéma et se sont réveillés pour découvrir qu’ils travaillaient pour le pire service de streaming. » Nolan n’était certainement pas enthousiasmé par l’idée que ses films soient directement diffusés sur HBO Max, ou que le studio utilise son nom et son art pour promouvoir un service de streaming sans sa permission. Nolan n’était pas non plus le seul à se plaindre du studio.

Dune Le réalisateur Denis Villeneuve s’est également prononcé contre la stratégie de lancement hybride de Warner Bros. Légendaire, qui finance Dune a menacé de poursuites judiciaires, bien qu’ils soient sur le point de conclure un accord avec le prochain film de Villeneuve après avoir conclu un accord pour Godzilla contre Kong. Quant à savoir ce que cela signifiera pour Warner Bros.à l’avenir, cela n’est pas clair, mais il semble que Christopher Nolan emmènera ses futurs projets ailleurs. Le Wall Street Journal a été le premier à annoncer que Nolan et Warner Bros. pourraient avoir rompu.

Sujets: Tenet, HBO Max, Salles de cinéma, Streaming