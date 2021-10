Christopher Nolan remercie Denis Villeneuve pour Dune, le qualifiant de « travail extraordinaire »

Christopher Nolan et Denis Villeneuve ont partagé une conversation au cours du week-end pour le ‘Directors Cut Podcast’ à la suite d’une projection de Villeneuve’s Dune. Nolan, une âme sœur en matière d’art brut soutenu par les studios à gros budget, n’a que des éloges pour le réalisateur et son entreprise monumentale. C’était un échange entre deux cinéastes qui partagent des combats similaires pour créer leur vision singulière sous les grands piquets de la tente.

Christophe Nolan a commencé par décrire Dune, « C’est l’un des mariages les plus homogènes de la photographie d’action réelle et des effets visuels générés par ordinateur que j’aie vu. C’est très, très convaincant à chaque tournant. »

« Je pense que ce film va présenter à Dune une toute nouvelle génération de fans qui n’ont jamais lu le livre et qui iront peut-être le lire maintenant. Je pense que c’est un travail extraordinaire. J’ai eu le luxe de le voir plusieurs fois maintenant, et chaque fois que je le regarde, je découvre de nouvelles choses, de nouveaux détails au monde. La façon dont il est fait est absolument pour le grand écran. C’est un vrai plaisir et un vrai cadeau pour les cinéphiles du monde entier, et merci beaucoup pour cela, Denis. »

Nolan a également voulu parler boutique, demandant comment il a réussi l’exploit de mélanger le CGI autour de la cinématographie non conventionnelle. « De la même manière que vous le faites, je pense, » répondit Villeneuve. « Je pense que vous tournez autant que possible dans des lieux réels et que vous essayez d’embrasser la réalité. Il y a des plans en vérité qui sont de purs CGI, mais j’ai essayé de les éviter autant que possible. »

« Tout le film, pour tourner avec des environnements réels », a-t-il expliqué, « tout est question de lumière à la fin de la journée. J’ai eu une masterclass sur la façon d’éclairer un plan en faisant Coureur de lame avec Roger Deakins. Parce que Roger supervisait tous les VFX avec moi, j’ai donc passé un an à l’écouter sur chaque plan. J’ai tellement appris sur la façon de travailler avec VFX avec Roger, et cela m’a énormément aidé sur la façon de diriger l’équipe ici. »

Nolan avait également des questions sur la façon dont la négociation de la séparation du livre en deux films avait été menée. « C’est quelque chose que j’ai proposé au studio tout de suite, parce que je sentais qu’essayer de mettre cette énorme histoire dans un seul film serait une erreur. Ce n’était pas une discussion; ils ont accepté spontanément. »

Bien qu’il ait voulu tourner les deux films dos à dos, avec le recul, il est heureux qu’ils se méfient du budget sur lequel ils devraient se mettre d’accord pour y parvenir. « Je serais mort », a-t-il dit en riant. « Je suis si heureux que nous ne l’ayons pas fait. Je n’aurais pas eu l’endurance nécessaire pour le faire. Franchement, la vérité est que je suis reconnaissant que cela se soit passé de cette façon. »

Nolan s’est extasié sur le choix des lieux légendaires pour tourner. « L’un des endroits les plus spectaculaires que vous avez utilisés dans le film est le Wadi Rum en Jordanie, que certains d’entre vous connaissent peut-être depuis Laurence d’Arabie. Beaucoup de films ont été tournés dans le Wadi Rum depuis Lawrence, mais pour mon argent c’est la première fois que je le vois utilisé de manière aussi expressive. Le sentiment d’appartenance est extraordinaire. »

« Quand Greig Fraser et moi avons réfléchi au film, pour nous, c’était comme une sorte de lettre d’amour à l’expérience théâtrale sur grand écran. Le livre réclamait cela, le paysage et l’histoire d’un garçon qui va lentement enlever le fardeau de tout son héritage et faire la paix avec un côté de son identité alors qu’il s’enfonce de plus en plus dans le paysage. »

Tout au long de la journée et des luttes de date Denis Villeneuve dû endurer, on pouvait sentir sa douleur. Le film qu’il envisageait et qu’il créait n’impliquait pas de le regarder dans le métro sur votre iPad. Réentendre sa passion rend d’autant plus impératif de la voir au théâtre. Dune est dans les salles maintenant. Cette nouvelle provient du Hollywood Reporter.

Sujets : Dune