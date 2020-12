Christopher Nolan pense que les fans de Batman n’ont jamais pleinement apprécié le fléau de Tom Hardy

En 2012, l’acteur Tom Hardy, alors nouveau venu, avait la tâche peu enviable de jouer le méchant Batman Bane dans Christopher Nolan’s Le chevalier noir se lève, suivant les traces du rôle emblématique de Heath Ledger en tant que méchant Joker dans Le Chevalier Noir. Malgré l’énorme fardeau des attentes, Hardy a pu apporter un sentiment passionnant de menace et de gravité au rôle. Dans une interview pour le Heureux triste confus podcast, Nolan a estimé que Hardy n’obtient toujours pas assez de crédit pour ce qu’il a pu réaliser avec Bane.

« Il n’y a pas de filet de sécurité pour aucun de ces gars et Tom, je veux dire ce qu’il a fait avec ce personnage n’a pas encore été pleinement apprécié. C’est une performance extraordinaire, et vraiment incroyable. La voix, la relation entre le simple fait de voir les yeux et le front Nous avons eu toutes ces discussions sur le masque et ce qu’il révélerait et ce qu’il ne révélerait pas, et l’une des choses dont je me souviens qu’il m’avait dit, il a en quelque sorte mis son doigt sur sa tempe et son sourcil et a dit ‘ Pouvez-vous me donner ça pour jouer avec? Laissez les gens voir ça. Effectivement, vous voyez là dans le film, ce genre de front brando-esque, exprimant toutes sortes de choses tout simplement monstrueuses. C’est vraiment une performance. «

Le point sur Tom Hardy il est intéressant de vouloir que le public voie le front de Bane. Tous les outils avec lesquels l’acteur devait jouer en tant que Bane étaient son langage corporel, sa voix et ce front formidable. Avec le moindre froncement de sourcils dans sa toute première scène à bord de l’avion de la CIA, Hardy a pu transmettre au public que Bane, bien qu’il soit techniquement un prisonnier, contrôlait totalement la situation.

À d’autres moments de l’histoire également, une simple contraction du front et un léger abaissement de la tête suffisaient à Bane pour transmettre une foule d’émotions. Comme Christopher Nolan déclare, c’est vraiment une performance remarquable et autonome, en particulier après la performance de son prédécesseur Heath Ledger en tant que Joker a été construit sur la capacité de tout faire, et même exagéré, en termes d’expressions et de langage corporel en tant que Maniacal Clown Prince of Crime. Dans une autre partie de l’interview, Nolan a révélé que Hardy’s Bane s’était inspiré de Nolan lui-même.

« J’ai été tease à propos de [basing my movie characters on myself] autrefois. Curieusement, je pense qu’il y en a, que vous regardiez Kyle MacLachlan avec David Lynch dans Blue Velvet qui remonte le col, je pense qu’il y a une tendance un peu espiègle de la part des acteurs à voir chez les cinéastes alors qu’un écrivain, en particulier les scénaristes / réalisateurs, ont pu mettre un peu d’eux-mêmes dans quelque chose et ensuite bâtir sur cela. Tom Hardy soutient que Bane est en quelque sorte basé sur moi, mais dans l’esprit de Tom, il y a un entrelacement très complexe d’impulsions et d’influences dans lesquelles j’ai une voix. Je pense que ce n’est certainement pas conscient de ma part, je pense que Rob avec Neil [in Tenet] nous avons parlé de beaucoup d’influences différentes sur ce personnage, dont aucune n’était moi. «

Christopher Nolan a fait ces commentaires en apparaissant sur le podcast Happy Sad Confused.

Sujets: Dark Knight, Batman