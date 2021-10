Christopher Nolan partage ses éloges pour « Dune »

Malgré une stratégie de sortie en salles hybride très critiquée et le catalogue américain de HBO Max, « Dune », la nouvelle adaptation du classique de science-fiction de Frank Herbert, a réussi à être un succès retentissant au box-office, gagnant l’acceptation des fans de la roman et le grand public.

Il s’agit du film le plus récent du cinéaste canadien-français Denis Villeneuve, qui après avoir surpris le public avec des films passionnants tels que « Incendies », « Enemy », « Prisonniers » ou « Sicario », a réussi ces dernières années à s’imposer dans le genre de science-fiction avec « Arrival » et « Blade Runner 2049 ».

D’après une nouvelle participation de Villeneuve avec le podcast « The Director’s Cut », qui se révèle comme l’un des grands fans de son travail avec l’adaptation du roman d’Herbert n’est autre que le réalisateur Christopher Nolan, responsable de films comme « Inception « , « The Prestige » et la trilogie de « The Dark Knight », qui prétend avoir déjà vu « Dune » plusieurs fois, louant son mariage parfait entre effets pratiques et CGI, servant d’introduction parfaite à tous ceux qui n’ont pas encore ils ont lu le livre.

«Je pense que c’est un travail incroyable. Cela a été un luxe de la voir plusieurs fois maintenant et chaque fois que je la vois, je découvre de nouvelles choses, de nouveaux détails du monde. La façon dont cela est fait est pour le grand écran. C’est un vrai régal et un régal pour les cinéphiles du monde entier », a déclaré Nolan.

« Dune » raconte l’histoire de Paul Atréides (Timothée Chalamet) le fils d’un duc de l’empire spatial huit mille ans dans le futur qui est chargé de diriger une planète dangereuse, la seule source d’une épice qui donne des pouvoirs de voyance à qui consomme alors qu’un grave danger plane sur lui et sa famille.

Avec un casting multi-star qui comprend des noms comme Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Zendaya, Stellan Skarsgard, Javier Bardem, Jason Momoa, Josh Brolin parmi tant d’autres, le film attend la confirmation de WarnerMedia pour la réalisation de sa suite, qui s’adaptera la seconde moitié du roman d’Herbert. Son grand succès au box-office serait une garantie que cette suite sera approuvée très prochainement.