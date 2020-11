Christopher Nolan ne se soucie pas si vous regardez ses films sur un iPhone

Il y a eu plus de contenu vidéo créé au cours de la dernière décennie que toute l’histoire du cinéma réunie. Toute personne disposant d’un smartphone peut créer et publier une histoire vidéo sur Internet. Mais l’essentiel de ce type de démocratisation du contenu a eu lieu en ligne, les téléspectateurs regardant le contenu sur leurs tablettes et téléphones. Dans un extrait du nouveau livre de Tom Shone, Les variations Nolan, cinéaste Christopher Nolan a expliqué comment regarder un film sur votre téléphone peut être une expérience plus riche lorsqu’il est combiné avec l’expérience de visionnage de films en salle.

« ‘[People ask] eh bien, avez-vous un problème avec les gens qui voient «Dunkerque» sur mon téléphone ou autre? Non, non. Mais la raison pour laquelle je ne le fais pas est parce qu’il est mis dans ces grands théâtres comme sa forme principale, ou sa distribution initiale. Et l’expérience se répand, dans la mesure où, si vous avez un iPad et que vous regardez un film, vous emportez avec vous les connaissances et votre compréhension de ce que serait cette expérience cinématographique et vous extrapolez cela. Ainsi, lorsque vous regardez une émission de télévision sur votre iPad, votre cerveau est dans un état d’esprit complètement différent. «

Pendant très longtemps, Nolan a été considéré un peu snob en matière de cinéma, dans le sens où il a insisté pour utiliser du celluloïd pour filmer ses films lorsque le reste de l’industrie est passé au numérique, et a insisté pour que son dernier film Principe sortie en salles au milieu du verrouillage global plutôt que de faire ses débuts en VOD.

Maintenant, Nolan a clairement indiqué que cela ne le dérangeait pas que les gens regardent ses films sur des écrans plus petits, mais pense que le fait d’avoir la possibilité de regarder le même film sur grand écran contribue à ajouter une nouvelle dimension à l’expérience de visionnage qui ferait défaut si le film n’était disponible qu’en streaming.

La question de la distribution VOD en salle ou en ligne pour les films se pose tranquillement en arrière-plan d’Hollywood depuis que Netflix a commencé à prendre de l’importance. Aujourd’hui, les difficultés uniques de 2020 qui ont assailli les chaînes de théâtre du monde entier ont fait en sorte que le débat atteigne un point d’ébullition.

Il ne serait pas exagéré de dire que les prochains mois seront une économie ou un point de rupture pour l’industrie du théâtre. Si regarder de nouveaux films en streaming plutôt que dans les cinémas devient la nouvelle norme, alors même les théâtres qui parviennent à survivre trouveront peu de preneurs car ils seront probablement contraints d’augmenter les prix pour couvrir les coûts croissants.

En raison de la détresse dans laquelle se trouvent les salles de cinéma, des cinéastes comme Nolan, Patty Jenkins et d’autres ont appelé le gouvernement à aider à la reprise de l’entreprise. Mais comme la plupart des autres industries sont tout aussi durement touchées par les nouvelles règles de distanciation sociale, cette aide semble peu susceptible de prendre une forme significative. Il reste maintenant à voir si le prochain film de Christopher Nolan que le public regardera sera sur grand écran ou directement sur iPhone. Cette nouvelle provient de Screenrant.

Sujets: Tenet, Dunkerque, Streaming