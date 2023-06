Christopher Nolan explique la fin ambiguë de son film The Origin

Cinéma

The Origin est l’un des films les plus complexes de Christopher Nolan et le talentueux réalisateur en a profité pour expliquer son dénouement ambigu.



© IMDbChristopher Nolan et l’origine

L’origine suit l’histoire de Dom Cobb, joué par Leonardo DiCaprio, qui est un voleur, un fugitif de la justice américaine, pour le meurtre présumé de sa femme, spécialisé dans l’infiltration des rêves des gens pour voler des idées, des clés de banque ou tout objet de valeur pendant que ses victimes dorment. Comment fait-il?

A travers un sommeil induit par un appareil de technologie militaire expérimentale, qui délivre un puissant sédatif aussi bien aux victimes qu’aux agresseurs, Cobb crée un rêve partagé dans lequel chacun de ses coéquipiers joue un rôle non négligeable dans son rêve de victime qui se retrouve surpassé par ces personnes. et à la fin de la journée n’a aucune chance de garder ses secrets en sécurité.

Plus de dix ans se sont écoulés depuis la création de L’origine et nombreux sont ceux qui le désignent comme l’un des meilleurs films de Christophe Nolan. Dans Tomates pourries le film qui a dans sa distribution des personnages tels que Tom Hardy, Joseph Gordon-Levitt, Cillian Murphy et Ken Watanabeentre autres, a un taux d’acceptation de 87% de la part des critiques spécialisés contre un solide 91% du public en général.

La fin de The Origin : déroutante ?

La fin de L’origine montre Cobb arrivant aux États-Unis, où la loi ne le laisserait pas atterrir, mais à la fin on voit clairement que le personnage de Leonardo DiCaprio Il arrive en Amérique du Nord et rencontre sa famille, ajoutant un dernier détail qui rend fous les fans du film depuis sa sortie au cinéma : le tourbillon du protagoniste, cet élément avec lequel il pouvait dire s’il était éveillé ou en rêve. , il est mis en vrille mais on ne le voit pas tomber, c’est pourquoi il n’y a pas de réponse définitive au-delà de ce que l’on peut supposer.

Christophe Nolan je parle avec Filaire et dit à ce propos : « La fin de The Origin est exactement cela. Il y a une vision nihiliste de cette fin, non ? Mais, aussi, il est parti et est avec ses enfants. L’ambiguïté n’est pas émotionnelle. C’est intellectuel pour le public. ». Le nihilisme suppose une philosophie dans laquelle rien n’a d’importance, c’est pourquoi on peut conjecturer que ce dénouement a sa structure dans l’esprit de chaque spectateur. Le cinéaste fait actuellement la promotion oppenheimer qui viendra au cinéma le 20 juillet.

