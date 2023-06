Christopher Nolan explique enfin la scène de fin d’Inception après 13 ans

Christopher Nolan est bien connu pour avoir laissé certains de ses spectateurs se gratter la tête après avoir quitté ses films. Le plus grand d’entre eux était probablement son film de 2010 Création. Le film époustouflant impliquait son propre type de multivers, avec l’intrigue centrale se concentrant sur un braquage qui se produit à plusieurs niveaux d’une réalité d’état de rêve, et la fin voit la star principale Leonardo DiCaprio avoir apparemment une fin heureuse avec sa famille. Les fans du film se sont souvent demandé exactement ce qu’ils voyaient dans les derniers instants du film, se demandant si la fin était réelle ou juste un autre niveau du rêve. Maintenant, Nolan a clarifié ce que signifie la fin du film… en quelque sorte.

Actuellement en tournée de promotion pour son dernier film Oppenheimer, Nolan a expliqué ce qu’il pense que le public devrait retenir de la scène finale du film qui a réussi à amener tout le monde à se demander ce qui était réel et ce qui ne l’était pas. Il a dit à Wired :

« Je veux dire, la fin d’Inception, c’est exactement ça. Il y a une vision nihiliste de cette fin, non ? Mais aussi, il est passé à autre chose et est avec ses enfants. L’ambiguïté n’est pas une ambiguïté émotionnelle. C’est une ambiguïté intellectuelle pour le public. »

La fin d’Inception est-elle réelle?

Comme beaucoup de films, Inception est un film qui demande une certaine concentration pour pouvoir suivre ce qui se passe. Il y a tellement de rebondissements dans l’intrigue que le film a nécessité plusieurs visionnements pour même commencer à comprendre quelles séquences étaient réelles et lesquelles étaient basées dans le subconscient.

À bien des égards, similaire au « time hold » de Avengers : Fin de partie, le personnage de DiCaprio, Cobb, doit réussir un « braquage de rêve » afin de lui permettre de renaître dans les limbes et de lui permettre de retrouver ses enfants, dont il a été séparé pour être un homme recherché. Après avoir « blanchi » son nom, Cobb reçoit sa fin heureuse, mais la fin de son voyage est facile à interpréter de plusieurs façons.

Alors que Nolan a maintenant expliqué ses réflexions sur ce que signifie la fin et comment elle devrait être vue, à la fin Création est un film qui parle autant du voyage que de la fin. Chacun est toujours libre d’interpréter la scène finale de Cobb comme il le souhaite, et bien que certains soient satisfaits de savoir comment Nolan voulait que la scène se déroule, il y en a d’autres qui ne seront toujours pas convaincus que tout ce qu’ils ont vu n’était encore que juste partie de la réalité onirique complexe d’Inception.

Pour Nolan, il a évolué dans sa carrière à travers divers autres films depuis la sortie d’Inception, et son dernier, Oppenheimer, est presque certain d’être un candidat pour un certain nombre de récompenses l’année prochaine. Cette fois-ci, l’histoire est beaucoup plus simple à suivre, mais aussi beaucoup plus dévastatrice à regarder. Vous pouvez attraper Oppenheimer en salles à partir du 21 juillet.