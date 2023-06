Christopher Nolan explique comment l’IA pourrait réellement améliorer la réalisation de films

L’arrivée de l’IA dans l’industrie cinématographique a fait débat ces derniers mois et Christophe Nolan se joint à la discussion. De l’utilisation de ChatGPT pour écrire un épisode de Parc du Sudappliquant l’intelligence artificielle pour améliorer les dialogues sur Amazon Prime Video et les studios envisageant de finaliser les scripts à l’aide de ces nouveaux outils au milieu de la grève des écrivains, les IA sont là pour rester et ce n’est qu’une question de temps avant qu’elles ne deviennent un outil à usage quotidien.







Après que des réalisateurs populaires comme Joe Russo ou des acteurs acclamés comme Tom Hanks aient exprimé leur opinion sur la façon dont l’IA maîtrisera l’avenir du cinéma, l’homme derrière Oppenheimer partage son avis sur la question, bien qu’il ne semble pas si préoccupé par l’arrivée des nouvelles technologies dans l’industrie, mais prêt à les utiliser afin d’améliorer son travail (via Wired) :

« L’ensemble de l’apprentissage automatique appliqué à la technologie deepfake, c’est un pas en avant extraordinaire dans les effets visuels et dans ce que vous pouvez faire avec l’audio. Il y aura des choses merveilleuses qui sortiront, à plus long terme, en termes d’environnements, en termes de construction d’une porte ou d’une fenêtre, en termes de mise en commun des données massives sur l’apparence des choses et la réaction de la lumière aux matériaux. Ces choses vont être des outils extrêmement puissants. Je suis, vous savez, vraiment le vieux cinéaste analogique moisi. Je tourne sur pellicule. Et j’essaie de donner aux acteurs une réalité complète autour de ça. Ma position sur la technologie en ce qui concerne mon travail est que je veux utiliser la technologie pour ce qu’elle est de mieux. Comme si nous faisions une cascade, une cascade dangereuse. Vous pouvez le faire avec des fils beaucoup plus visibles, puis vous peignez simplement les fils. Des choses comme ça. »

Comme Nolan le sous-entend, il ne s'agit pas de l'IA, mais de la façon dont les gens l'utilisent. Ces technologies peuvent certainement être un coup de main en matière d'effets visuels, mais comme tout outil peut également devenir incontrôlable. OppenheimerL'histoire de est en fait un exemple clair de la façon dont la technologie peut être à la fois une amélioration ou une arme mortelle.







Oppenheimer a laissé les gens dévastés

Images universelles

Un avenir dominé par l’IA n’est peut-être pas dévastateur pour le réalisateur, mais il semble que son nouveau film l’est. Lors de son entretien avec Wired, Nolan a avoué que ceux qui ont déjà vu Oppenheimer ont eu une réaction choquante au film:

« Certaines personnes quittent le film complètement dévastées. Ils ne peuvent pas parler. Je veux dire, il y a un élément de peur qui est là dans l’histoire et là dans les fondements. Mais l’amour des personnages, l’amour des relations, est plus fort que je ne l’ai jamais fait. L’histoire d’Oppenheimer est faite de questions impossibles. Dilemmes éthiques impossibles, paradoxe. Il n’y a pas de réponses faciles dans son histoire. Il y a juste des questions difficiles, et c’est ce qui rend l’histoire si convaincante. Je pense que nous avons pu trouver beaucoup de choses sur lesquelles être optimistes dans le film, vraiment, mais il y a ce genre de question plus importante qui plane dessus. Il semblait essentiel qu’il y ait des questions à la fin que vous laissiez s’agiter dans le cerveau des gens et susciter la discussion. »

Oppenheimer suit l’histoire de l’une des personnalités les plus complexes et les plus controversées du XXe siècle, Robert J. Oppenheimer, père de la bombe atomique. Le film met en vedette Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr, Matt Damon, Rami Malek, Tom Conti et bien d’autres grandes stars.