Christopher Nolan emmène son film Atom Bomb à Universal, mettant fin à la relation Warner Bros.

Christopher Nolan se dirige vers Universal Pictures pour son prochain film, mettant fin à sa relation de longue date avec Warner Bros. Le cinéaste acclamé devrait réaliser un nouveau film pour Universal basé sur son scénario sur J. Robert Oppenheimer, un physicien théoricien qui a dirigé le recherche et développement de la bombe atomique qui a mis fin à la Seconde Guerre mondiale dans le cadre d’une initiative appelée le projet Manhattan. Nolan et son épouse Emma Thomas produisent sous leur bannière Syncopy Inc..

Nouvelles de Christophe Nolan shopping, le projet avait récemment été interrompu, mais on ne savait pas à l’époque où il atterrirait. Il y avait aussi des rumeurs selon lesquelles le collaborateur de longue date de Nolan, Cillian Murphy, était impliqué pour un rôle clé, bien que cela ne soit pas confirmé. Pour l’instant, il n’y a pas de pièces jointes de casting officielles pour le film Atom Bomb de Christopher Nolan, mais cette information pourrait bientôt arriver maintenant que le film a reçu le feu vert chez Universal.

Ce changement dans les studios est important, car c’est la première fois depuis environ deux décennies que Nolan réalise un film en dehors de Warner Bros. Depuis la sortie de Insomnie en 2002 et jusqu’à l’année dernière Principe, Nolan a réalisé tous ses films sous l’égide de Warner Bros. La libération de Principe aurait été rude pour les deux parties et aurait mis à rude épreuve les relations entre le studio et Nolan. En décembre 2020, Nolan a condamné HBO Max et les sorties jour et date que Warner Bros. avait fixées pour ses principaux films.

« Certains des plus grands cinéastes de notre industrie et des stars de cinéma les plus importantes se sont couchés la nuit avant de penser qu’ils travaillaient pour le plus grand studio de cinéma et se sont réveillés pour découvrir qu’ils travaillaient pour le pire service de streaming », a déclaré Nolan à THR. « Warner Bros. avait une machine incroyable pour faire travailler un cinéaste partout, à la fois dans les cinémas et à la maison, et ils la démontent en ce moment même. Ils ne comprennent même pas ce qu’ils sont en train de perdre. Leur décision n’est pas économique. sens, et même l’investisseur le plus occasionnel de Wall Street peut voir la différence entre une perturbation et un dysfonctionnement. »

Nolan n’est clairement pas fan de voir de nouveaux films sortir sur HBO Max. La bonne nouvelle pour les films sortis de cette manière est que l’audience de HBO Max serait tout aussi appréciée pour Warner Bros. que les chiffres du box-office. La réalité est que de nombreux acheteurs potentiels de billets ne se sentent pas suffisamment en sécurité pour aller au cinéma en ce moment, mais peuvent s’inscrire à HBO Max pour regarder certains films. Dune le réalisateur Denis Villeneuve préférerait que les téléspectateurs regardent le film sur grand écran, mais on lui a assuré qu’une suite se produirait tant que suffisamment de gens regarderaient sur HBO Max.

Le dernier film de Nolan,Principe, suit un agent secret qui doit manipuler l’écoulement du temps pour empêcher une attaque du futur menaçant le monde d’aujourd’hui. Avec John David Washington en tête, le film met en vedette Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Michael Caine et Kenneth Branagh. C’était l’un des films les plus rentables de l’année et a remporté l’Oscar des meilleurs effets visuels, mais le succès n’a pas suffi à sauver la relation entre Nolan et Warner Bros. Cette nouvelle nous vient de Deadline.