Christopher Nolan dit qu’Oppenheimer a la même chose "Compliqué" Fin de la création

de Christophe Nolan les films ont souvent été connus pour tordre le monde dans leur but et créer des intrigues époustouflantes dans le processus. On pourrait penser que raconter l’histoire du scientifique américain J. Robert Oppenheimer, le parrain de la bombe atomique, serait simple, direct et ne pourrait pas être considéré comme l’un des films les plus complexes de Nolan. Le réalisateur semble penser le contraire.







Nolan a récemment parlé à WIRED de son prochain film d’été, qui abandonne la prémisse à succès des goûts de Le Chevalier Noir et Créationpour dire comment Oppenheimer est venu créer l’un des appareils les plus meurtriers jamais développés par l’homme. Cependant, en ce qui concerne la fin du film, Nolan ne pense pas que ce soit si différent de la fin de son film de rêve-réalité. Création d’une manière particulière. Il a dit:

« Je veux dire, la fin d’Inception, c’est exactement ça. Il y a une vision nihiliste de cette fin, non ? Mais aussi, il est passé à autre chose et est avec ses enfants. L’ambiguïté n’est pas une ambiguïté émotionnelle. C’est une ambiguïté intellectuelle pour le public. C’est drôle, je pense qu’il y a une relation intéressante entre les fins d’Inception et Oppenheimer à explorer. Oppenheimer a une fin compliquée. Des sentiments compliqués.

Oppenheimer parle du besoin humain de repousser ses limites.

Alors qu’en surface, Création et Oppenheimer ne semblent en aucun cas liés, ils ont un thème similaire à travers leur exploration de la façon dont les humains sont prêts à se pousser dans des domaines de l’inconnu qui peuvent conduire à quelque chose de mortel et de destructeur. Alors que Inception se déroule principalement dans un monde subconscientbien qu’avec des conséquences et des résultats apparemment réels, Oppenheimer est pleinement ancré dans le monde de la découverte et de l’exploration scientifiques. Cela signifie que les effets des événements qui se déroulent à l’écran peuvent être ressentis par un public pleinement conscient que, contrairement à de nombreux autres films fantastiques, cela pourrait et s’est déjà produit.

Les décisions prises par Oppenheimer, un homme qui voulait sauver le monde mais qui aurait pu finir par l’effacer, donnent au film un noyau émotionnel fort, et c’est exactement là que Nolan s’attend à ce que le film tire son épingle du jeu. Regarder dans les pensées de quelqu’un qui s’est rendu compte que ses idées sur ce qui pourrait apporter la paix dans le monde était en fait sa plus grande menace crée suffisamment de conflits internes pour que le public ressente la même chose qu’Oppenheimer lui-même.

Nolan lui-même a suggéré qu’à bien des égards Oppenheimer est autant un film d’horreur qu’un drame. La nature biographique de l’histoire semble certainement être étayée par un sentiment de terreur et de tension qui a ébranlé le public de la projection et, selon le réalisateur, « absolument dévasté ». Le grand public aura la chance de se faire une opinion sur Oppenheimer lorsque le film sortira dans les salles le 21 juillet.