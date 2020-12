Christopher Nolan dit qu’il aime « Tokyo Drift » et « Alien 3 »

Le cinéaste Christopher Nolan, qui a lancé toute la semaine des prises de vue sur l’industrie cinématographique, dit qu’il est un grand fan de la Rapide et furieux film Tokyo Drift, ainsi que David Fincher Extraterrestre 3.

«Je suis en quelque sorte une recette originale [guy]», A déclaré Nolan sur le podcast Happy Sad Confused de MTV. «Je veux dire l’original de Rob Cohen. Mais j’ai un faible pour Tokyo Drift, en fait. Et puis la compétence des itérations de Justin Lin, à mesure qu’elles devenaient de plus en plus folles et de plus en plus folles, elles sont devenues autre chose, mais quelque chose d’autre plutôt amusant.

« Ce qui est amusant à propos de ces films, c’est même qu’ils sont devenus de plus en plus gros, comme les suites doivent le faire », a-t-il ajouté, « tout le monde se plaint toujours que les suites deviennent plus grosses mais nous sommes les gens qui font que les suites deviennent plus grandes, nous les voulez plus gros, vous ne voulez pas qu’ils soient plus petits, c’est la leçon Alien 3 qui [David] Fincher a appris. Vous pouvez le faire, mais cela ne rendra personne heureux, même si personnellement j’aime ce film, beaucoup plus que lui en fait.

Plus tôt cette semaine, Nolan a pris des photos chez Warner Bros pour son partenariat avec HBO Max pour sortir leur film 2021 sur le service de streaming.

