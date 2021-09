Christopher Nolan développe un film sur la création de la bombe atomique

Pendant des années, Christopher Nolan a été présenté comme l’un des éléments les plus forts de Warner Bros, mais les récents désaccords entre les deux après la sortie de « Tenet » l’année dernière, ont amené le cinéaste visionnaire à se retrouver à la recherche d’un nouveau studio pour son prochain film.

Selon Deadline, Nolan développerait à nouveau une histoire se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale, bien que son attention soit centrée sur le scientifique J. Robert Oppenheimer, qui fait partie des livres d’histoire en tant que « père de la bombe atomique ».

Jusqu’à présent, on estime que certains studios, dont Sony et Universal, seraient intéressés par le nouveau projet de Christopher Nolan, mais des négociations sérieuses sur son acquisition n’ont pas encore eu lieu.

Les exigences techniques de Nolan au moment de la réalisation de ses films ont suscité une grande curiosité pour le thème choisi par le cinéaste, qui en 2017 a limité la sortie de « Dunkerque » dans certaines salles de cinéma car les installations n’avaient pas les « techniques nécessaires » pour le projeter. correctement ». La participation possible de l’acteur Cillian Murphy a également été signalée.

La relation entre Nolan et Warner Bros remonte à 2002, et depuis, le cinéaste a réalisé la grande majorité du travail sur sa filmographie. Cette relation de travail a commencé à se détériorer en 2020, lorsque le studio a dû constamment reporter la première de « Tenet ».

Nolan et Warner Bros. espéraient que ce film serait la grande production qui pourrait inciter le public à revenir en salles, mais après sa sortie à l’un des plus hauts sommets de la pandémie, « Tenet » n’a obtenu que des résultats modestes au box-office américain , en supposant des pertes importantes pour le studio après un budget estimé à plus de 100 millions de dollars.

Nolan commencerait à exprimer publiquement son mécontentement lorsque Warner Bros a décidé de sortir son film via HBO Max, annonçant sa stratégie de sortie hybride controversée sur son calendrier de sortie 2021.