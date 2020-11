Christopher Nolan croit qu’il a fait sa trilogie Batman au bon moment

Christopher Nolan est reconnaissant d’avoir pu faire sa trilogie Dark Knight quand il l’a fait. Le film de bande dessinée a beaucoup évolué depuis la sortie de Nolan Batman commence en 2005. Beaucoup de choses ont même changé entre la sortie de 2008 Le Chevalier Noir et 2012 Le chevalier noir se lève, avec Marvel Studios lançant le premier Homme de fer film en 2008, qui a lancé l’univers cinématographique Marvel. Nolan avait ceci à dire à propos de son timing.

« C’était le bon moment pour raconter l’histoire que je voulais faire. L’histoire d’origine pour Homme chauve-souris n’avait jamais été abordé dans le film ou entièrement dans les bandes dessinées. Il n’y avait rien de particulier ou d’exact à suivre. Il y avait une lacune dans l’histoire du cinéma. Superman a eu un récit très définitif avec Christopher Reeve et Richard Donner. La version de cela avec Batman n’avait jamais été racontée. Nous regardions ce récit d’une figure extraordinaire dans un monde ordinaire. «

Associé au timing, Christopher Nolan était armé « d’une grande liberté de création » et a pu « montrer au studio ce que cela peut être ». Marvel Studios et DC ont diffusé des films au cours de la dernière décennie, avec des résultats variables. Quand Nolan a éteint Batman commence, le paysage n’était pas le même qu’aujourd’hui. Nolan avait ceci à dire.

« L’autre avantage que nous avions était à l’époque que vous pouviez prendre plus de temps entre les suites. Batman commence, nous ne savions pas que nous en ferions un et il a fallu trois ans pour le faire, puis quatre ans avant le suivant. Nous avons eu le luxe du temps. Cela ne ressemblait pas à une machine, un moteur de commerce pour le studio. Au fur et à mesure que le genre connaît un tel succès, ces pressions deviennent de plus en plus grandes. C’était le bon moment. «

Les suites sont diffusées à gauche et à droite ces jours-ci, tout le monde cherchant à savoir comment Christopher Nolan a traité les histoires de bandes dessinées. Désormais, les fans considèrent Marvel Studios comme le phare de la qualité de la narration, bien que certains diraient le contraire. Tim Burton a fait de Bruce Wayne un personnage sombre et compliqué dans les années 1989 Homme chauve-souris, qui est un trait de caractère que presque tous les films mettant en vedette le Caped Crusader ont suivi depuis.

Le vrai personnage humain est quelque chose que Marvel Studios défend depuis le début, bien qu’ils aient reçu des résultats mitigés au fil des ans. Christopher Nolan a réussi à ramener le film de bande dessinée aux Oscars, ce que Marvel Studios a pu exploiter avec des films comme Panthère noire et Avengers: Fin de partie. Nolan a changé le jeu pour le film de bande dessinée, bien qu’il hésiterait à le refaire.

Les critiques se disputent le mérite artistique des films de bandes dessinées depuis des décennies maintenant, et cela ne disparaîtra pas de si tôt. Martin Scorsese a précédemment déclaré que les films Marvel ne sont « pas du cinéma » et les a comparés à des parcs à thème, ce qui n’a pas été bien pris par les fans. Scorsese a poursuivi: « Ce n’est pas le cinéma d’êtres humains essayant de transmettre des expériences émotionnelles et psychologiques à un autre être humain. » Quoi qu’il en soit, Nolan est heureux d’avoir pu faire le Chevalier noir trilogie quand il l’a fait. Les commentaires de Nolan proviennent du nouveau livre, Nolan Variations de Tom Shone. Vous pouvez vous rendre à Penguin Random House pour obtenir une copie du livre.

Sujets: Batman, Dark Knight