Christopher Nolan avertit qu’Oppenheimer est "Une sorte de film d’horreur"

Le mois prochain devrait être assez explosif en ce qui concerne les superproductions, et les fans de Christophe Nolan sont particulièrement médiatisés pour son dernier film Oppenheimer, qui sortira en salles le 21 juillet. Cependant, comme Kenneth BranaghLe personnage de Niels Bohr a fait remarquer dans la dernière bande-annonce révélatrice, « le monde n’est pas préparé ». Nolan lui-même partage cette idée, que ce qui sera sans aucun doute le couronnement de sa carrière cinématographique (jusqu’à présent) pourrait très bien être trop, même pour ses plus grands fans. Dans une nouvelle interview avec WIRED, le réalisateur a révélé que le public est sorti des projections préliminaires en se sentant émotionnellement « dévasté », et que le drame biographique pourrait en fait être plus proche d’un film d’horreur.

Oppenheimer est le dernier film du réalisateur primé Christopher Nolan, et son premier à être distribué avec Universal Pictures plutôt que sa maison habituelle de Warner Bros. Défini comme un thriller biographique basé sur le livre de 2005 Prométhée américain par Kai Bird et Martin J. Sherwin, il résume la vie du physicien emblématique Robert J. Oppenheimer pendant la Seconde Guerre mondiale, en particulier ce qui est considéré comme sa plus grande réalisation qui a singulièrement modifié le cours de l’histoire humaine – la création de la bombe atomique. Peaky Blinders ancien Cillian Murphy, qui a travaillé pour la dernière fois avec Nolan sur Création (2010), prend la place d’Oppenheimer lui-même, le considérant comme la performance déterminante de sa carrière. À ses côtés se trouve un casting absolument stupéfiant, parmi lesquels Emily Blunt dans Katherine Oppeneheimer, Matt Damon dans Leslie Groves, Robert Downey Jr. dans Lewis Strauss, Florence Pugh dans Jean Tatlock, Gary Oldman dans Harry S. Truman et bien d’autres.







Nolan compare Oppenheimer à un film d’horreur pour toutes les bonnes raisons

Images universelles

Avant même de plonger dans le contexte viscéral du film, la création proprement dite de Oppenheimer était une merveille technologique en soi que Nolan était résolument déterminé à réaliser. Avec une durée de 3 heures et son premier film classé R depuis Insomnie (2002), le film a été tourné dans une combinaison sans précédent de films grand format IMAX 65 mm et 65 mm. Même les segments en noir et blanc déjà emblématiques ont été réalisés avec la photographie analogique IMAX. Tout cela crée ce que Nolan a considéré comme l’expérience la plus immersive et « intense » que le public puisse avoir au théâtre, non seulement visuellement mais émotionnellement. Tout en absorbant tout ce qui se passe sur un écran géant à travers une perspective à la première personne, les téléspectateurs seront aux prises avec le poids impossible des choix d’Oppenheimer et les conséquences qui ont changé à jamais et contribué à définir notre monde aujourd’hui. Comme Nolan le décrit avec éloquence :

« L’histoire d’Oppenheimer est faite de questions impossibles…Dilemmes éthiques impossibles, paradoxe. Il n’y a pas de réponses faciles dans son histoire. Il y a juste des questions difficiles, et c’est ce qui rend l’histoire si convaincante. Je pense que nous avons pu trouver beaucoup de choses sur lesquelles être optimistes dans le film, vraiment, mais il y a ce genre de question plus importante qui plane dessus. Il semblait essentiel qu’il y ait des questions à la fin que vous laissiez s’agiter dans le cerveau des gens et susciter la discussion. »

Il a en outre averti que l’expérience avait laissé certains spectateurs lors des projections préliminaires se sentir incroyablement secoués, voire émotionnellement détruits. Alors que le film est une biographie à la base, tous les éléments qui l’entourent en font une sorte d’horreur plus qu’un simple récit historique.

« Certaines personnes quittent le film complètement dévastées. Elles ne peuvent pas parler. Je veux dire, il y a un élément de peur qui est là dans l’histoire et là dans les fondements. Mais l’amour des personnages, l’amour des relations, est plus fort que je ne l’ai jamais fait.

Ironiquement, parmi les personnes les plus touchées par le film se trouvait Kai Bird lui-même, co-auteur de Prométhée américain. Après être sorti du théâtre visiblement secoué, il avait ceci à dire sur son expérience.

« Je suis, pour le moment, abasourdi et je me remets émotionnellement de l’avoir vu… Je pense que ce sera une réalisation artistique époustouflante, et j’espère que cela stimulera réellement une conversation nationale, voire mondiale, sur les problèmes qu’Oppenheimer était désespéré de parler – sur la façon de vivre à l’ère atomique, comment vivre avec la bombe et sur le maccarthysme – ce que signifie être un patriote et quel est le rôle d’un scientifique dans une société imprégnée de technologie et de science , pour s’exprimer sur des questions publiques.

Oppenheimer arrive dans les salles partout le mois prochain le 21 juillet. Découvrez la dernière bande-annonce ci-dessous.