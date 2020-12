Christopher Nolan appelle la plate-forme de streaming HBO Max «  la pire  » après avoir annoncé son plan de film 2021; Ils reçoivent la réaction des stars et du studio «  Dune  »

Dans un geste vraiment choquant et «sans précédent», Warner Bros. a annoncé la semaine dernière qu’ils allaient abandonner toutes leurs versions 2021 sur leur plate-forme de streaming, HBO Max, le jour même de leur sortie. Il s’agit d’un effort pour garder les films en vie un peu plus qu’ils ne l’étaient en 2020, tout en traitant également des théâtres qui pourraient ne pas être ouverts au début de l’année prochaine ou qui pourraient ne pas être en sécurité dans certaines zones encore en raison du COVID-19.

Mais ils reçoivent une tonne de répulsion cette semaine. Certains d’autres sociétés de divertissement, cinémas et acteurs. Et même des réalisateurs de renom aussi.

Christopher Nolan a qualifié HBO Max de Warner Brothers de « pire service de streaming »

Christopher Nolan à la projection de «Sink Or Swim (Le Grand Bain)» lors de la 71e édition du Festival de Cannes au Palais des Festivals le 13 mai 2018 | Toni Anne Barson / FilmMagic

CONNEXES: « The Suicide Squad » et d’autres films Warner Bros.à venir sur HBO Max en 2021

Le 7 décembre, le réalisateur Christopher Nolan a partagé ses réflexions sur la décision Warner Bros.dans une déclaration au Hollywood Reporter. Nolan a réalisé des films avec le studio depuis 2002 Insomnie selon la publication, et vient de sortir Principe avec John David Washington et Robert Pattinson cet été avec le studio.

« Certains des plus grands cinéastes de notre industrie et des stars de cinéma les plus importantes se sont couchés la nuit avant de penser qu’ils travaillaient pour le plus grand studio de cinéma et se sont réveillés pour découvrir qu’ils travaillaient pour le pire service de streaming », a déclaré Nolan.

Le réalisateur a notoirement poussé à avoir Principe aller au cinéma cet été pour ne pas être reporté ou aller à un service de streaming. Il n’est donc pas surprenant qu’il critique cette décision.

« Warner Bros. avait une machine incroyable pour faire passer le travail d’un cinéaste partout, à la fois au cinéma et à la maison, et ils le démontent au moment où nous parlons », a poursuivi Nolan. Le plan est que, pendant un an, la liste des films de Warner Bros.sera disponible pendant un mois sur HBO Max après sa sortie en salles, ainsi que dans les cinémas.

«Ils ne comprennent même pas ce qu’ils perdent», a déclaré Nolan. «Leur décision n’a aucun sens économique, et même l’investisseur le plus occasionnel de Wall Street peut voir la différence entre une perturbation et un dysfonctionnement.»

La décision de Warner Bros.pour 2021 a également irrité AMC et Legendary Entertainment

C’est une décision massive et un grand changement d’un grand studio, il n’est donc pas surprenant que Nolan se sente si fortement. Et il n’est pas le seul.

« De toute évidence, Warner Media a l’intention de sacrifier une partie considérable de la rentabilité de sa division de studios de cinéma, et celle de ses partenaires de production et cinéastes, pour subventionner sa startup HBO Max », a déclaré Adam Aron, PDG et président d’AMC Entertainment dans un communiqué. au Hollywood Reporter le 3 décembre. «En ce qui concerne AMC, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que Warner ne le fasse pas à nos frais. Nous poursuivrons de manière agressive des conditions économiques qui préservent nos activités. »

Il y a actuellement 17 films qui sortiront du studio de Warner Bros.en 2021. Cela comprend La brigade suicide, Space Jam: un nouvel héritage, dans les hauteurs, et La conjuration: le diable m’a fait faire. De ces films sont également Dune et Godzilla contre Kong, qui ont été produits par Legendary Entertainment.

Et selon Deadline, cette société a un problème majeur avec la décision de Warner Bros. Le point de vente a rapporté que Legendary allait envoyer des «lettres légales» au studio «dès» le 7 décembre. Ils voulaient «contester» la mise en place de Denis Villeneuve Dune et Godzilla contre Kong dans la gamme HBO Max. Il semblait également que Legendary avait ses propres plans pour Dune avant ce déploiement.

«Sur ce dernier, Legendary aurait eu Netflix prêt à retirer le film de Warner Bros pour environ 250 millions de dollars, avant que WarnerMedia ne le bloque», a écrit Deadline. «Des sources ont déclaré que Legendary n’avait eu aucun préavis avant l’annonce de la semaine dernière que Dune et Godzilla contre Kong faisaient partie du plan HBO Max.

Les acteurs seraient également contrariés

Comme si un réalisateur bien connu et une grande société de production ne suffisaient pas, il y a aussi des rapports selon lesquels les acteurs en coulisse sont également mécontents de la décision.

Le New York Times, dans un article également publié le 7 décembre, a rapporté que les représentants des «grandes stars de Warner Bros.» comprenant Denzel Washington, Margot Robbie, Will Smith, Keanu Reeves, Hugh Jackman et Angelina Jolie veulent le même traitement comme Gal Gadot of Wonder Woman 1984.

Le film de suite a été le premier à aller sur un site de streaming, avec une date de sortie fixée à Noël cette année, et Gadot aurait reçu 10 millions de dollars de cet accord, même s’il ne s’agit pas d’une ouverture au box-office.

«Les discussions sur le boycott de Warner Bros. ont commencé à circuler au sein de la Directors Guild of America», a rapporté le New York Times à propos des autres acteurs. «Un partenaire d’une agence de talent a passé une partie du week-end à rencontrer des avocats. Certaines personnes ont commencé à qualifier le studio d’anciens frères avec colère. »

De grands noms font tout le temps d’énormes accords avec Netflix et Hulu. Mais la question se résume à la question de savoir si les studios ont tendance à renoncer à «maximiser» leurs profits au box-office, comme l’a souligné le New York Times. Quelque chose qui est évidemment un incontournable d’un studio de longue date tel que Warner Bros.

De plus, ce n’est pas pour cela que ces acteurs ont signé des contrats lorsqu’ils ont réalisé ces films, ce qui est un tout autre facteur à cet égard. Et il semble aussi que cette décision de Warner Bros. n’a pas été portée à un public plus large de parties avant son déploiement. En fonction de la façon dont ces voix extérieures sont entendues, il est difficile de dire comment la gamme de 17 films de HBO Max 2021 sera réellement suivie.

CONNEXES: HBO Max Streaming Les films Warner Bros.2021 ne tueront pas les cinémas: 3 raisons de croire que c’est temporaire