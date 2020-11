Christopher Nolan a reçu des appels à propos du mixage sonore interstellaire d’autres réalisateurs

Que vous ramassiez Interstellaire, Le Chevalier Noir trilogie, ou même le récent Principe, Les films de Christopher Nolan ont plus en commun que leur éclat écrasant: leur conception sonore problématique. Le plus souvent, les fans se sont plaints du fait que le dialogue est inaudible par rapport au score de fond qui annule ce qui est dit. Au cas où vous auriez été l’un de ces cinéphiles irrités, réjouissez-vous car vous avez le soutien de plusieurs réalisateurs qui ont en fait appelé Nolan pour transmettre leur mécontentement à propos de la conception sonore de Interstellaire.

Quand Interstellaire sorti en 2014, de nombreux téléspectateurs ont exprimé leur mécontentement face à l’utilisation du son par le film, rendant impossible d’entendre les dialogues clés à certains endroits. Même à l’époque, Christopher Nolan s’était manifesté pour défendre son choix et affirmait que c’était «la bonne approche pour ce film expérientiel».

«De nombreux cinéastes que j’ai admirés au fil des ans ont utilisé le son de manière audacieuse et aventureuse. Je ne suis pas d’accord avec l’idée que vous ne pouvez obtenir de la clarté que par le dialogue. Clarté de l’histoire, clarté des émotions – j’essaie de réussir cela d’une manière très stratifiée en utilisant toutes les différentes choses à ma disposition – l’image et le son. «

Le livre récemment publié, Les variations Nolan, écrit par Tom Shone explore les réflexions du réalisateur sur sa vision et les éléments cinématographiques auxquels il adhère. Dans le livre, Nolan révèle que ce ne sont pas seulement les cinéphiles qui ont eu un problème avec InterstellaireL ‘utilisation du son par ses collègues, mais aussi par ses collègues réalisateurs, l’ a trouvée «inaudible» et l ‘a même appelé pour s’en plaindre.

« Nous avons reçu beaucoup de plaintes. En fait, j’ai reçu des appels d’autres cinéastes qui me disaient: » Je viens de voir votre film et le dialogue est inaudible « . Certaines personnes pensaient que la musique était peut-être trop forte, mais la vérité était que c’était une sorte d’enchilada sur la façon dont nous avions choisi de la mélanger. «

Selon Nolan, le film a utilisé l’utilisation du son exactement comme il le voulait et en fait, il est assez surpris de l’état d’esprit «conservateur» des cinéphiles en matière de son cinématographique.

«C’était un mélange très, très radical. J’ai été un peu choqué de réaliser à quel point les gens sont conservateurs en matière de son. Parce que vous pouvez faire un film qui ressemble à n’importe quoi, vous pouvez tourner sur votre iPhone, personne ne va se plaindre . Mais si vous mélangez le son d’une certaine manière, ou si vous utilisez certaines sous-fréquences, les gens se lèvent les bras. «

Ce que beaucoup considéraient comme un bruit inutile a en fait été planifié avec beaucoup de travail acharné pour obtenir « une merveilleuse sensation d’échelle » avec « une merveilleuse sensation physique pour le faire entendre. Interstellaire nous avons poussé plus loin que je ne le pense quiconque. »

Mais même si Nolan reste fidèle à son mixage sonore expérimental, les cinéphiles et les critiques continuent également à faire savoir que si c'était Interstellairele score, les explosions bruyantes amplifiées Dunkerque, ou le dialogue lourd Principela bande originale du réalisateur, ils trouvent le mixage sonore du réalisateur accablant et généralement assourdissant.

