Christopher Meloni sur le fait d’être le « zaddy » d’Internet et de retrouver la gloire à 60 ans

Christophe Meloni est chaud.

Et nous ne voulons pas seulement dire qu’il a une nouvelle (ish) émission chaude, « Law & Order: Organized Crime », un spin-off de « Special Victims Unit », qui était lui-même un spin-off de « Law & Order ».

Non, nous voulons dire que Meloni, 60 ans, fume sérieusement. Qu’il est un zaddy total.

Bien que dans une nouvelle interview dans Men’s Health, qui présente des photos de lui faisant le grand écart, faisant éclater de sérieux biceps et faisant semblant de traîner un un camion, il demande des éclaircissements sur ce qu’est un « zaddy ». (En gros, c’est un mec plus âgé et sexy.)

« Papa plus ? Papa platine ? » demande-t-il dans l’interview, qui note qu’il pèse 195 livres très serrés. « Je pensais juste que c’était une chose mignonne. »

C’est vrai, Meloni connaît une renaissance personnelle de l’appréciation alors que des légions de fidèles de « SVU » se tournent vers les médias sociaux chaque fois qu’il fait un clin d’œil dans leur direction. De toute évidence, il a manqué à l’univers: il a signé comme l’un des membres de la distribution originale de « SVU » en 1999, jouant le rôle d’Elliot Stabler. Il est parti en 2012 et n’est revenu au rôle que cette année avec sa propre émission. Maintenant, ces mêmes fans peuvent se permettre de savoir si lui et Olivia Benson de Mariska Hargitay deviendront enfin le couple que beaucoup ont voulu qu’ils soient.

Il a également une idée mûre de ce que sera sa vie si, pour une raison quelconque, le « crime organisé » s’effondre. « Il y a des choses plus grandes, des choses plus importantes », a-t-il déclaré à Men’s Health. « J’en sais un peu plus sur l’amour. J’en sais un peu plus sur la vraie douleur. Je connais la joie. Je connais de meilleures compétences en gestion. Au fur et à mesure que vous avancez dans la vie, vous comprenez mieux les choses, vos trous et vos dons . «

Quant à être de retour sous les projecteurs dans ses années post-éligibles à l’AARP, il dit: « C’est cool comme s — … L’aspect de l’âge entre en jeu dans la mesure où la couverture de (Men’s Health) Un de mes amis m’a dit : « Avez-vous déjà pensé que dans un million d’années, vous feriez la couverture de Men’s Health ? » J’ai dit : ‘Certainement pas à 60 ans.' »

Et pourtant, le voici. Alors qu’il a fait battre les cœurs de tous les genres pendant des années (même enveloppé dans un costume sombre et une cravate pour son rôle de « SVU », il était clair que Meloni était un buff à la faute), l’aspect « zaddy » est quelque chose de nouveau pour lui .

« C’est réservé à un homme plus âgé », dit-il, puis se demande: « Combien ai-je le droit de goûter ce fruit? Combien ai-je le droit d’apprécier cela? »

Eh bien, quand vous faites clairement l’affaire comme Meloni le fait, autant que vous le souhaitez. Vous pouvez aussi l’appeler votre zaddy.

« On m’a souvent appelé comme ça », a-t-il déclaré au magazine Interview en juin. « Et qui suis-je pour en discuter? Bien sûr, je suis un zaddy. »

