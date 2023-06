Christopher McQuarrie dit que la série Mission: Impossible ne se terminera pas avec Dead Reckoning

Peut-être que Tom Cruise s’amuse beaucoup trop avec les cascades sauvages créées pour le Mission impossible films, car la franchise ne devrait pas se terminer de si tôt. Comme Ethan Hunt, Cruise revient dans Mission : Impossible – À l’estime, première partiela septième tranche du Mission impossible série de films. C’est la première partie d’une histoire en deux parties, comme Mission : Impossible – À l’estime, deuxième partie devrait également sortir en salles l’année prochaine.





Auparavant, il avait été rapporté que le Dead Reckoning les films serviraient d’adieu à Ethan Hunt, et le huitième film servirait de dernier chapitre du Mission impossible série. Cependant, directeur Christophe McQuarrie dit que ce n’est pas le cas. McQuarrie, qui dirige les deux Dead Reckoning films, a également barré les tranches précédentes Nation voyou et Tomber. Il semblerait qu’il espère en prendre un cinquième Mission impossible film aussi, révélant à fandango ce Dead Reckoning n’est pas la fin de la franchise. Mieux encore, McQuarrie dit que lui et le Mission impossible l’équipe « ont déjà des idées pour la suite ».

Mission : Impossible – À l’estime, première partie a été co-écrit par McQuarrie et Erik Jendresen, tandis que McQuarrie produit également avec Tom Cruise. Avec Cruise, le film met en vedette Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby et Henry Czerny. Dans ce chapitre, Ethan Hunt (Cruise) et son équipe tentent de traquer une arme extrêmement dangereuse qui menace le destin du monde, mais un ennemi très puissant se dresse sur leur chemin.

Mission : Impossible – À l’estime, deuxième partie est réalisé par McQuarrie et écrit par le réalisateur aux côtés d’Erik Jendresen; il est également produit par McQuarrie et Cruise. Avec les membres de la distribution susmentionnés du premier Dead Reckoningla suite met en vedette Esai Morales, Pom Klementieff, Shea Whigham, Holt McCallany et Nick Offerman.

Ethan Hunt ne prendra pas sa retraite de sitôt

« Laissez-moi vous dire, je travaille avec Tom Cruise depuis 15 ans et je ne peux pas vous dire le nombre de fois où je me suis tenu à côté de l’homme, j’ai été témoin d’un événement et j’ai lu à ce sujet dans les métiers le lendemain et rien de ce qu’ils décrivent n’est réellement vrai « , a précédemment déclaré McQuarrie sur le Allumez le fusible podcast, faisant référence aux rapports selon lesquels la franchise se terminerait avec Dead Reckoning. « Lorsque vous lisez des articles dans les métiers, mettez simplement le mot imaginaire devant le titre : » L’ordre du jour est… « Lorsque vous lisez » des sources anonymes « ou » des sources proches de la production disent « , c’est quelqu’un qui le publie pour une raison spécifique. C’est quelqu’un qui veut que les autres pensent cela pour une raison spécifique, et vous ne pouvez jamais savoir avec certitude quelles sont ces raisons.

En tout cas, il semblerait que la franchise ne se termine pas si tôt après tout. Mission : Impossible – À l’estime, première partie sera diffusé par Paramount Pictures dans les salles de cinéma le 12 juillet 2023, suivi de la sortie de Mission : Impossible – À l’estime, deuxième partie le 28 juin 2024.