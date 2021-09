Christopher Lloyd reprend le rôle de Rick Sanchez

Comme si la première promo n’était pas assez excitante, l’équipe Adult Swim a sorti un deuxième clip d’action en direct dans lequel le légendaire acteur Christopher Lloyd, connu pour son rôle du Dr Emmett Brown dans la trilogie « Back To The Future ». a encore une fois joué le rôle de Rick Sanchez de la série » Rick et Morty « , et leur similitude est impressionnante.

Rejoignant à nouveau Lloyd, nous avons la présence de Jaeden Lieberher (« It », « Knives Out ») jouant le rôle de son petit-fils, l’adolescent mécontent Morty Smith. Dans cette nouvelle promo, le duo a fait une référence directe à l’un des moments les plus célébrés par les fans de la série : Pickle Rick.

Vous pourriez aussi être intéressé par: La deuxième saison de « Loki » pourrait commencer la production en 2023

Lieberher, dans son rôle de Morty, trouve un cornichon dans le laboratoire de son grand-père, supposant rapidement qu’il est redevenu un cornichon pour éviter toute responsabilité. Il s’avère que ce n’est qu’un cornichon ordinaire, avec Lloyd apparaissant sur les lieux, cueillant le tubercule et déclarant « plus jamais ça ».

À partir du moment où Adult Swim a sorti le premier clip d’action en direct de ces personnages, la proximité de la fin de la cinquième saison de « Rick et Morty » a poussé les fans à se demander si l’équipe créative de la production préparerait un épisode complet avec lesdits acteurs, même si jusqu’à présent, ce n’est qu’une simple spéculation.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Ethan Hawke parle de son rôle secret dans « Moon Knight »

Bien qu’il admet ne pas être un fan constant de la série, Christopher Lloyd a admis avoir vu quelques épisodes de « Rick et Morty », notant que la série semblait extrêmement drôle. De plus, l’acteur vétéran n’a pas exclu que, si l’occasion se présentait, il pourrait y participer dans un futur proche.

« Rick et Morty » est actuellement l’une des séries animées les plus acclamées du moment. Le lauréat d’un Emmy Award est l’une des productions phares de l’équipe créative d’Adult Swim et se prépare pour la double sortie de sa dernière saison de la saison après près de deux semaines d’absence. Tous ses épisodes sont disponibles sur HBO Max.