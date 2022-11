Christopher Lloyd pensait que nous serions tous dans des voitures volantes maintenant

Christopher Lloyd semble surpris que Back to the Future Part 2 ne soit pas exact avec sa prédiction sur la prévalence des voitures volantes.

La Retour vers le futur les films sont peut-être très amusants, mais il y avait des choses qui n’allaient pas dans le deuxième film à propos de l’avenir. Sorti en 1989, Retour vers le futur partie 2 ramené Michael J. Fox et Christophe Lloyd en tant que voyageurs dans le temps Marty McFly et Doc Brown, cette fois en 2015. En entrant dans leur avenir lointain dans une DeLorean volante, le couple, avec la petite amie de Marty, Jennifer (Elisabeth Shue), est témoin d’une autoroute aérienne remplie d’autres voitures volantes haut au-dessus du sol.





Dans la vraie vie, 2015 est venu et est reparti, et les voitures sont tout autant au sol aujourd’hui qu’elles l’étaient dans les années 1980. Peut-être un peu jaloux de lui Retour vers le futur personnage, Lloyd s’est rendu sur Twitter pour déplorer que nous ne nous déplacions toujours pas en volant dans les airs dans nos propres voitures volantes, même sept ans après Retour vers le futur partie 2 prédit que nous les conduirions régulièrement.

« Je pensais que nous aurions des voitures volantes maintenant… » dit-il.

En réponse à quelqu’un commentant la pollution sonore que les voitures volantes apporteraient, Lloyd a ajouté: « Je pensais que nous les aurions eu assez longtemps pour trouver cette solution. »





Doc Brown pourrait finir par avoir raison après tout

Peut-être que nous n’étions pas dans les voitures volantes en 2015, mais peut-être que cela finira par devenir notre avenir. L’année dernière, il a été signalé qu’une voiture volante avait effectué avec succès un vol d’essai. Le « AirCar Prototype 1 » de Klein Vision est propulsé par un moteur BMW à hélice fixe lui permettant de prendre son envol. La voiture volante avait des ailes visibles, ressemblant davantage à un avion que les voitures volantes sans ailes de Retour vers le futur, partie 2, mais c’est un pas de plus vers cette réalité.

Pendant ce temps, les fans peuvent revenir en arrière et regarder le classique Retour vers le futur films à tout moment pour imaginer un monde rempli de voitures volantes. Lloyd et Fox ont également récemment lancé un tout nouveau Retour vers le futur boutique présentant de nouvelles marchandises pour les fans, le tout dans le cadre d’un effort pour aider à maintenir la franchise tant d’années plus tard.