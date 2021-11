Christopher Lloyd a une idée pour « Rick et Morty »

Compte tenu des nombreuses surprises que 2021 nous a réservées, aucune n’aurait pu nous préparer à la participation inattendue du légendaire acteur Christopher Lloyd à une série de promotions en direct pour la série « Rick et Morty », l’une des productions les plus réussies du bloc. de l’animation de natation pour adultes.

Avec une carrière qui comprend des films classiques tels que « Who Framed Roger Rabbit? », « The Pagemaster », et récemment « Nobody » face à Bob Odenkirk, Christopher Lloyd a réussi à devenir une véritable icône culturelle aux côtés de Michael J. Fox dans la trilogie de l’aventure. et la science-fiction « Retour vers le futur ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Cowboy Bebop : L’actrice parle des critiques de son personnage

Sous la direction de Robert Zemeckis, nous découvrons Lloyd dans le rôle du docteur Emmett Brown, un scientifique qui a investi l’immense fortune de sa famille dans la transformation d’une voiture DeLorean en une machine à remonter le temps, avec laquelle il vivra des aventures passionnantes et dangereuses avec son assistant, le jeune Marty McFly.

La participation de Lloyd aux promotions de « Rick et Morty », malgré la surprise et le choc générés, est logique si l’on prend en compte que Justin Roiland et Dan Harmon, ses créateurs, se sont inspirés de « Retour vers le futur » pour leur développement. . En fait, son premier sketch animé a commencé comme une parodie directe du film, mais avec un humour beaucoup plus corrosif, à la limite de l’eschatologie.

Lors d’une conversation avec The Illuminerdi, Christopher Lloyd en a profité pour partager son idée d’un crossover entre la série Adult Swim et le film Zemeckis. «Je pensais que peut-être que si Rick et Morty étaient dans l’espace et que Doc et Marty étaient accidentellement là-bas, ils pourraient en quelque sorte se rencontrer. Et ça pourrait être une bonne histoire », a commenté l’acteur.

Où ça va à partir de là ? Parce que je pense que ce sont quatre personnages qui seraient amusants à regarder avec une bonne écriture.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Jeremy Renner plaisante sur le rôle paternel de Hawkeye dans le MCU

Ce n’est pas la première fois que Lloyd parle en référence à « Rick et Morty ». Dans une interview de 2018 avec Phoenix New Times, il a révélé que, bien qu’il n’ait pas vu tous les épisodes, à ce moment-là, il l’avait vu suffisamment pour considérer cela comme drôle. Depuis, il a reconnu être prêt à y participer.