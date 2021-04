Christopher Eccleston partage ses réflexions sur la première femme «  Doctor Who  »

Pendant près de six décennies, « Doctor Who » est resté dans l’état d’esprit de la culture geek à travers diverses séries, films, bandes dessinées, aventures audio et d’innombrables romans qui ont élargi le nombre énorme de défis auxquels chacune des incarnations du personnage a dû faire face. se font face tout au long de leurs voyages à travers le temps et l’espace.

Inutile de dire que la franchise a eu un impact énorme sur les fans en présentant une femme au front pour la première fois de l’histoire, en choisissant Jodie Whittaker pour prendre la direction des Tardis. Christopher Eccleston, connu pour son interprétation du neuvième docteur (et responsable de son retour à la télévision), a partagé ses impressions sur l’impact de Whittaker sur la série et la franchise en général.

« Je pense qu’il est temps pour le Docteur de rencontrer Cryberwomen au 21ème siècle, nous en avons assez des Cybermen », a commenté Eccleston lors d’une conversation avec Den of Geek. « J’aimerais beaucoup que le Docteur rencontre Emily Davidson, qui s’est lancée comme la gagnante du Derby et a été l’une des promotrices du mouvement féministe et de son martyre. »

Eccleston trouve formidable qu’il y ait maintenant un docteur dans la série et pense que les personnes en charge de « Doctor Who » devraient également confier aux femmes la responsabilité de la direction dans certains épisodes, notant que c’est quelque chose qu’il aimerait certainement voir. son incarnation du personnage.

Ce n’est pas la première fois que l’un des précédents interprètes de Doctor Who émet des commentaires positifs sur la performance de Whittaker, soulignant parmi eux les commentaires de David Tennant, responsable du jeu du 10ème Docteur.

«Jodie était un choix tellement excitant», a déclaré Tennant en 2019. «Je suis extrêmement fier de son succès. L’acteur a assuré qu’il ne s’inquiétait pas si les gens pensaient que la série devenait trop « politiquement correcte » car il considère que l’inclusivité a toujours été fondamentale dans « Doctor Who ».

Actuellement, « Doctor Who » est en tournage de la treizième saison, dans laquelle Whittaker reviendra à nouveau en tant que protagoniste, malgré les rumeurs sur son départ. La BBC n’a pas encore révélé d’informations sur la première de cette nouvelle saison.