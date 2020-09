Christoph Maria Herbst dans “C’est juste une phase, lapin”

02.09.2020 à 22h50

Le lauréat d’un Oscar Florian Gallenberger et le producteur Benjamin Herrmann tournent la comédie de crise de la quarantaine “C’est juste une phase, lapin” avec un casting de premier ordre depuis le début du mois d’août. Le tournage se poursuivra jusqu’à fin septembre à Cologne, Munich et dans les environs.

L’histoire est basée sur le best-seller de Maxim Leo et Jochen Gutsch.

La star de la comédie Christoph Maria Herbst et la lauréate d’un Emmy Christiane Paul jouent les rôles principaux en tant que couple marié dans la crise, tandis que Jürgen Vogel, Bettina Lamprecht, Peter Jordan, Jytte-Merle Böhrnsen et Ulrich Tukur peuvent être vus dans d’autres rôles.

Voici le sujet de “It’s Just a Phase Bunny”

Adolescence: état critique d’insécurité au milieu de la vie dans lequel les personnes touchées, gravement confuses sur le plan hormonal, repensent de manière critique le sens de leur existence antérieure et les mettent en doute.

«Mon mari a parcouru 800 kilomètres une fois pour dormir avec moi. Maintenant, l’autre côté du lit est trop loin pour lui. “(Emilia à propos de Paul)

Paul et Emilia ont toujours été le couple de rêve. Lui, auteur de plusieurs romans à succès sur la génération du golf, elle comédienne pour les telenovelas, ils ont trois enfants ensemble: Bo, qui veut tout savoir, Marie, qui sait tout, et Fe, qui est toujours en colère. Ça pourrait être si beau.

Aussi intéressant:

Une affaire au milieu de la dépression

Mais à la fin des années 40, les impacts physiques se rapprochent. Les cheveux deviennent plus fins, la vue diminue, tout comme la libido. À un moment donné, il se fait jour sur les deux: seuls les autres sont jeunes. Quand Emilia veut rompre avec une relation après une aventure d’un soir avec le jeune Ruben et se jette dans la vie, Paul regarde dans l’abîme. Ses amis Theo et Jonathan sont à ses côtés avec des conseils douteux, et son éditeur rejette son nouveau manuscrit comme “sans espoir”. Dans son désespoir, Paul prend des antidépresseurs et des pilules de testostérone et entame une liaison avec le jeune professeur de sa fille, ce qui, cependant, ne donne pas beaucoup de dignité à son existence. Rien ne lui ramène ce qui lui manquait: sa jeunesse et Emilia.

Paul et Emilia se retrouvent à l’occasion du 50e anniversaire d’un ami commun – la situation s’aggrave et un divorce semble inévitable. Mais les enfants ont aussi leur mot à dire …

Contexte

Les 3 meilleurs best-sellers des deux auteurs Maxim Leo et Jochen Gutsch sont restés dans les charts Spiegel pendant une année entière. Des centaines de milliers de lecteurs se sont retrouvés dans les observations implacables et pointues de l’adolescence et se sont délicieusement amusés. Le livre a utilisé l’agitation érotique et physique de Forty and Fifty Somethings pour raconter l’auto-humiliation quotidienne. Car celui qui se défend contre l’inévitable avec tous les moyens crée souvent des moments de beauté tragi-comique. Le scénario du film a été écrit par Malte Welding (SMS pour vous) et Florian Gallenberger.

Équipe qui a fait ses preuves

Les cinéastes Florian Gallenberger et Benjamin Herrmann font preuve de leur flair pour le meilleur divertissement cinématographique depuis leurs études: après le court métrage oscarisé “Quiero Ser”, le nombreux primé “John Rabe”, celui avec Emma Watson et Daniel Brühl star-cast “Colonia Dignidad” et la tri-comédie réconfortante “Ce ne sera pas plus vert, a déclaré le jardinier et s’est envolé” avec Elmar Wepper dans le rôle principal, “C’est juste une phase, lapin” est la dernière collaboration entre le réalisateur / l’équipe de production à succès.

La sortie en salles est prévue le 28 octobre 2021.