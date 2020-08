Christoper Nolans "Principe": La bande-annonce finale et les premières critiques sont ici

“Tenet”, le nouveau film très attendu de Christopher Nolan, débutera au cinéma le 27 août. Maintenant, la bande-annonce finale est enfin sortie. Attachez votre ceinture de sécurité.

C’est l’événement cinéma de cette année: Christopher Nolan apporte un nouveau film au cinéma – malgré Pandora. Une dernière bande-annonce de “Tenet” est censée attirer à nouveau l’attention et (espérons-le) conduire en masse les fans fébriles du cinéma au cinéma. Et les chances pour cela sont excellentes.

Le temps passe. Et à l’envers.

Nous n’avons pas de détails exacts sur l’histoire de «Tenet», mais le véritable crochet de l’histoire est typiquement Christopher Nolan: John David Washington joue le protagoniste sans nom qui est censé empêcher la troisième guerre mondiale dans le monde opaque de l’espionnage. Et les balles de pistolet volent en arrière. Bienvenue à Christopher Nolan.

En passant, quelques critiques ont déjà vu “Tenet”. Le thriller de science-fiction est actuellement à 79% sur le portail de notation Rotten Tomatoes – ils l’aiment donc, mais ne sont pas complètement enthousiastes. Surtout, il manquerait une certaine composante humaine, on le lit encore et encore dans les revues. Une accusation que le cool perfectionniste Christopher Nolan doit écouter encore et encore.

Un risque calculé

“Tenet” démarre dans notre cinéma le 27 août. Un risque calculé du distributeur Warner Bros. car, d’une part, les cinémas ne peuvent pas encore jouer à pleine capacité – Corona continue d’empêcher les cinémas complètement épuisés. En revanche, il n’y a actuellement pas de véritable concurrence pour le blockbuster potentiel. Nous ne verrons que si le jeu risqué fonctionnera après la sortie au cinéma, lorsque les premiers chiffres du box-office arriveront. Nous restons sur la balle.