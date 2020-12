Christmas Abbott et Memphis Garrett Rencontres: 8 choses à savoir sur leur nouvelle relation

Christmas Abbott et Memphis Garrett sortent officiellement ensemble.

Mais Grand frère les fans ne savent pas comment se sentir à propos de deux membres de l’alliance The Committee qui s’associent dans la vraie vie.

Abbott et Garrett se sont rencontrés le Grand frère saison 22, la saison All Stars. Ils ont manifestement grandi très proches les uns des autres dans la maison et ont annoncé qu’ils sortaient moins de deux mois après la fin de la saison.

Leur relation a déjà connu beaucoup de hauts et de bas.

Continuez à lire pour apprendre tous les détails juteux sur la relation entre Christmas Abbott et Memphis Garrett.

Le couple a annoncé leur relation sur Instagram.

Le 1er décembre 2020, Christmas Abbott s’est rendue sur Instagram pour annoncer qu’elle sortait avec Memphis Garrett. Elle a posté deux adorables selfies des deux ensemble et a sous-titré la photo « L’amour n’est pas trouvé, c’est construit. »

Memphis Garrett a également publié l’une des photos sur sa page Instagram et l’a légendée: «Parfois, les gens entrent dans votre vie et vous savez qu’ils appartiennent. Nous avons essayé de le combattre mais le destin avait son propre plan. Excité pour l’avenir. «

Garrett aurait trompé sa petite amie avec Abbott.

Alors qu’Abbott et Garrett étaient à l’intérieur du Grand frère maison, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Garrett trompait sa petite amie à la maison avec Abbott.

Les rumeurs ont commencé parce que la petite amie de Garrett, Dominique Scalise, a supprimé toutes ses photos de son compte Instagram. Les fans qui regardaient les flux en direct pensaient que Christmas Abbott et Memphis Garrett avaient partagé un baiser de fin de soirée et c’est à la suite de cela que Scalise a supprimé les photos de son compte Instagram.

Ancien Grand frère joueur, Kat Dunn a tweeté la vidéo d’Abbott et Garrett le 11 octobre intitulée «Noël et Memphis un baiser ou un murmure». Cependant, Christmas Abbott a écrit sur sa légende de photo Instagram « (je promets que ce n’était pas un baiser). »

Un utilisateur de Twitter nommé PoshyKimW a également répondu au tweet de Dunn et lui a dit que ils apparemment « Eu un rendez-vous / une séance de douche? » et donc le baiser était un suivi touchant. J’ai vu quelque part l’autre soir (jeudi ou vendredi) des aliments coupés / modifiés lorsque Memphis & Xmas ont dit « sous la douche … Le lendemain, j’ai entendu quelque part que c’était arrivé. »

Christmas Abbott avait également un petit ami quand elle est entrée dans le Grand frère maison.

Pendant que Noël Abbott était dans le Grand frère maison, son petit ami, Zeb, l’encourageait à la maison. Cependant, le 5 septembre, Abbott a tweeté:

Garrett savait qu’il aimait Abbott pendant la semaine 6 de Grand frère.

Memphis Garrett a admis aimer Noël Abbott très tôt dans la Grand frère maison. Garrett a déclaré: «Je savais vers la sixième semaine dans la maison qu’il y avait quelque chose en elle que je ne pourrais pas ignorer.

Garrett a expliqué: «Nous avons tous les deux dû nous occuper respectueusement des situations dans lesquelles nous nous trouvions et avions besoin de temps. Cette séparation m’a fait réaliser que je ne pourrais pas être sans elle.

Il a même affirmé: «Nous ne nous sommes pas embrassés Grand frère maison, et nous n’avons jamais été ensemble dans la maison du jury.

Garrett a ajouté: «Noël et moi avons une relation qui a été construite de l’intérieur. Son sourire contagieux et son rire sans excuse sont ce pour quoi je suis tombé amoureux, et il se trouve qu’elle fume chaudement.

Des rumeurs de rencontres ont commencé quand ils ont été vus ensemble dans un bar de Floride.

Christmas Abbott et Memphis Garrett ont été vus pour la première fois à l’extérieur de la Grand frère maison dans un bar à Fort Lauderdale, en Floride, fin novembre.

Ils ont été repérés car ils ont pris une photo avec un fan, qui a ensuite commencé à circuler sur les réseaux sociaux. UNE fan a même commenté, «Memphis et Noël sont-ils en couple maintenant? … Ils étaient très séducteurs dans la maison BB – alors qui sait – j’étais juste curieux de savoir s’ils décidaient de devenir un couple.

Abbott et Garrett ont tous deux des enfants.

Christmas Abbott a un fils nommé Loyal Atticus Abbott. Elle a eu Loyal avec son ex-petit ami Benjamin Bunn. Elle a même documenté sa grossesse sur instagram.

Memphis Garrett a également un fils nommé River Waylon Garrett. Il a eu son fils avec son ex-femme Ashley Zoppa. Lui et Zoppa se sont mariés en 2012 et ont été séparés en 2015, la même année où ils ont eu leur fils.

Christmas Abbott a été arrêté pour un accident de voiture en 2018.

En 2018, Christmas Abbott a été arrêtée en Floride pour avoir confronté la nana du côté de son bébé.

Apparemment, son petit ami à l’époque – Benjamin Bunn – la trompait et Abbott n’en était pas content.

Abbott a suivi la fille dans sa salle de sport et lui a posé un tas de questions à l’extérieur et a même fini par lui jeter un café. Puis Abbott a délibérément conduit dans sa voiture.

Selon le rapport de police, Abbott a qualifié la femme de «petite salope pathétique qui démolissait la maison». Christmas Abbott était enceinte de 8 mois au moment de l’altercation.

Les nus de Memphis Garrett ont été divulgués.

Le 1er décembre, le jour même où Garrett et Abbott ont annoncé leur relation, les nus de Memphis Garrett ont été divulgués. Certains de ses Grand frère les membres de la distribution ont rapidement répondu. Da’vonne Rogers a tweeté un GIF de Pheobe de copains qui dit «Mes yeux! Mes yeux! »

Memphis Garrett n’a pas encore commenté ses nus divulgués et on ne sait pas qui a divulgué les photos.

Jaycee Levin est un écrivain, influenceur et blogueur vivant à New York qui aime les célébrités, la mode et la télé-réalité. Elle couvre les actualités et les divertissements pour Yourtango. Suivez-la sur Instagram.