Christine Remake de Stephen King: intrigue, distribution et tout ce que nous savons

En 1983, deux maîtres de l’horreur ont convergé pour faire un classique. John Carpenter, le directeur de Halloween (1978), a ajouté un conte d’un autre maître de l’horreur Stephen King à son CV impressionnant avec Christine. C’est un film aux prémisses les plus simples mais qui présente ses intentions insidieuses dès le début. Carpenter établit un ton étrange qui se perpétue tout au long du film et saute sur le public avec une force brute lorsque l’occasion l’exige. Il est passé maître dans l’art de créer du suspense et a transformé une simple histoire de voiture en une balade à couper le souffle, ce qui lui a valu son statut culte et l’un des plus mémorables des années 80.





Mise à jour du 16 mai 2023 :

En juin 2021, il a été annoncé que Blumhouse Productions développait un remake de l’histoire classique de King. King avait connu une renaissance après l’adaptation réussie de Il et la suite Ça : Chapitre 2ce qui a conduit à une Séminaire pour animaux de compagnie remake et maintenant une adaptation à venir de Le croque-mitaine. En décembre 2021, le scénario potentiel était entre les mains de King. Mais en février 2022, Stephen King a commencé à douter de le faire. Cela fait plus d’un an que King a fait ces commentaires, et dans cet esprit, voici tout ce que nous savons d’autre sur le Christine refaire.





Christine : l’intrigue

Photos de Colombie

Christine suit un adolescent intimidé, timide et impopulaire nommé Arnie Cunningham dans le roman et le film. Alors qu’il se trouve dans une casse, Arnie achète une Plymouth Fury de 1958. Lorsqu’il commence à réparer lui-même la voiture, des changements deviennent rapidement apparents en raison de son influence. Son acné disparaît, il perd le besoin de ses lunettes et sa personnalité calme et gentille est remplacée par une personnalité plus colérique et cynique, ressemblant à un graisseur arrogant des années 50. Ce changement commence rapidement à affecter négativement sa vie sociale, tout cela grâce à une vieille voiture. Il devient évident que le véhicule a un esprit sinistre qui lui est propre, voué au chaos, à la destruction et même au meurtre.

Le film original collait étroitement au livre et donnait vie à la vision de King. Grâce à la narration de l’auteur et à l’expertise cinématographique de Carpenter, il s’est plutôt bien comporté au box-office. Il a rapporté 21 millions de dollars contre un budget de 10 millions de dollars.

Christine : L’équipe créative

Photos de Colombie

Jusqu’à présent, le créateur du Hannibal La série télévisée Bryan Fuller devrait réaliser le film, avec Jason Blum en tant que producteur exécutif aux côtés de Vincenzo Natali et Steven Hoban. Comme le film est également en collaboration avec Sony Pictures, Peter Kang supervisera le projet. On ne sait pas si King jouera un rôle dans la production du film. À tout le moins, il sera probablement inclus dans un rôle de consultant. L’avancement actuel du film n’est pas encore connu, mais en parlant avec Collider, Jason Blum a révélé que le scénario du film de Fuller était terminé.

« Nous avons récemment reçu un scénario, qui était formidable. Nous allons essayer d’en faire un film. C’est mon plan. »

Fuller s’engage à garder le nouveau film enraciné dans les années 80, la même période que le roman et le film précédent. Il peut s’en tenir étroitement au matériel source comme Carpenter l’a fait, mais les fans ne devraient pas s’attendre à ce qu’il le suive battement pour battement. Comme pour de nombreuses adaptations du livre à l’écran, certaines choses doivent être modifiées pour s’adapter aux contraintes de temps. Mais Fuller est déterminé à garder le film cimenté dans ce qui a fait du livre un best-seller.

Ce ne sera pas la première incursion de Fuller avec un classique de King. Il s’est d’abord essayé à refaire Carrie en 2002 en tant que téléfilm, mais les critiques et les fans ont couvert le film de critiques défavorables. Cela étant dit, le réalisateur a beaucoup fait au cours des deux décennies qui ont suivi. Les fans ont été délicieusement surpris par sa série graphique et gore suite au tristement célèbre Hannibal Lecter, joué par Mads Mikkelson. Par conséquent, les fans savent qu’il peut exécuter une horreur brutale et une histoire hallucinante.

En dehors de l’horreur, il a écrit pour des émissions telles que Pousser des marguerites et a d’abord participé à l’élaboration Star Trek : Découverte mais a quitté le projet avant qu’il n’entre en production. Le palmarès de Fuller est rempli de projets comme Mort comme moi et Dieux américains, avec lequel il commence mais s’écarte tôt sur les différences créatives. La même chose pourrait se produire avec Christine, étant donné que Fuller est maintenant impliqué dans le développement d’un vendredi 13 série pour Peacock centrée sur Mme Voorhees intitulée Crystal Lake . Ce niveau d’engagement pourrait l’éloigner de Christine.

Photos de Colombie

Concernant le casting de Christine, personne n’a encore été annoncé. Comme aucune nouvelle n’a été faite sur le projet, on ne sait pas si le casting a même commencé. Aucune date de tournage n’a été fixée, et aucune date de sortie n’a été annoncée par le studio

Christine sera publié par Sony Pictures, et le film ne faisait pas partie de leur panel CinemaCon 2023, il est donc peu probable qu’il sorte en 2023 ou 2024. Pourtant, les films d’horreur ont généralement un cycle de production court et une date de sortie en 2024 est possible . Sony n’a pas de plate-forme de diffusion directe comme beaucoup de ses concurrents, donc le plan semble toujours être une sortie en salles. Sony Pictures pourrait être plus incité à sortir en salles car les deux Sourire et Evil Dead se lève étaient destinés au streaming mais ont ensuite été déplacés vers les sorties en salles et sont devenus des succès au box-office.

Un snafu Christine aurait pu faire face était la libération de Halloweek tue. Plusieurs sites ont noté des similitudes entre l’intrigue de Christine et Halloween tue. Depuis Halloween tue est une suite héritée de John Carpenter Halloweenil est normal qu’ils s’inspirent d’un autre film de Carpenter, mais cela a peut-être ralenti l’élan de la production de Christine sous le nom de Blumhouse Productions, qui a produit Halloween tue et travaille sur Christine peut ne pas vouloir sortir deux films similaires l’un à l’autre.

2023 pourrait être l’année Christine prend de la vapeur. Le croque-mitaine est une autre adaptation d’une histoire de Stephen King, et elle était à l’origine destinée à une sortie en streaming avant d’obtenir une première date de sortie estivale dans les salles après des audiences de test positives. De plus, Blumhouse Productions a deux films d’horreur qui seront publiés par Sony Pictures, Insidieux : la porte rouge et Ils écoutent, tous deux ouverts en été. Si le box-office des trois projets est solide, cela pourrait suffire à faire avancer le bal Christine.