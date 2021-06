Christina Ricci rejoint Matrix 4

La matrice 4 ajoute un autre grand nom à son casting impressionnant, comme Christina Ricci aurait embarqué dans la production de la suite. L’ancien enfant star célèbre pour avoir joué mercredi Addams dans La famille Addams a été discrètement choisie pour le projet selon un dossier de presse mis à jour publié par Warner Bros. Aucune information n’a été fournie sur le rôle qu’elle jouera, mais en tant que personne avec de nombreux fans, le casting de Ricci ne peut qu’augmenter l’anticipation que les gens ont pour le suite sans titre.

Plusieurs stars de la franchise de retour feront partie du La matrice 4 également des acteurs, dont Keanu Reeves (Neo), Carrie Anne-Moss (Trinity), Jada Pinkett-Smith (Niobe), Daniel Bernhardt (Agent Johnson) et Lambert Wilson (The Merovingian). Les nouveaux venus dans la franchise aux côtés de Ricci incluent Yahta Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra et Jonathan Groff.

Le casting de Ricci réunit également l’actrice avec la réalisatrice Lana Wachowski. En 2008, Ricci apparaît dans le Coureur de vitesse film co-réalisé par les Wachowski. En plus de jouer mercredi dans le Famille Addams films, Ricci a continué à apparaître dans une grande variété d’autres films, tels que le drame de l’année dernière Percy avec Christopher Walken et Zach Braff. Elle a également joué le meurtrier à la hache Lizzie Borden dans la mini-série Lifetime Les Chroniques de Lizzie Borden.

Lana Wachowski réalise et coproduit La matrice 4 aux côtés de Grant Hill. Elle a également écrit le scénario avec David Mitchell et Aleksandar Hemon. Peu de choses ont été révélées sur l’intrigue à part que la suite verra le retour de plusieurs personnages de la franchise. Alors que les favoris des fans comme Neo et Trinity sont de retour, Laurence Fishburne a précédemment annoncé qu’on ne lui avait pas demandé de reprendre son rôle de Morpheus pour le film. Joe Pantoliano, qui a joué Cypher dans le premier Matrice, a également déclaré qu’il n’avait reçu aucune réponse à son offre de reprendre son rôle si nécessaire.

« Je n’ai pas été invité », a déclaré Fishburne au New York Magazine l’année dernière, suggérant qu’il serait prêt à revenir si seulement on lui avait demandé. « Peut-être que cela me fera écrire une autre pièce. Je leur souhaite bonne chance. J’espère que c’est génial. »

Dans une interview séparée sur le podcast CinemaBlends ReelBlend, Pantoliano a ajouté: « Oui, je serais intéressé. Je doute qu’ils me ramènent. J’ai fait pression pour cela, croyez-moi. J’ai envoyé de petites notes à Lana et lui a demandé, sans réponse. »

À un moment donné, La matrice 4 était sur le point de rivaliser avec John Wick 4, un autre quatrième volet d’une franchise populaire mettant en vedette Keanu Reeves. La pandémie de l’année dernière entraînerait des retards pour les deux films, et le double long métrage ultime de Reeves ne se produira finalement pas. Les deux allaient sortir le 21 mai 2021, mais John Wick 4 a ensuite été déplacé au 27 mai 2022, plus d’un an après sa sortie initiale prévue.

Pendant ce temps, La matrice 4 était auparavant reporté à avril 2022, mais Warner Bros. a depuis déplacé la date de sortie jusqu’au 22 décembre 2021. Le même jour, il sera également disponible en streaming pendant un mois sur HBO Max comme les autres sorties en 2021 de Warner Photos des frères. Cette nouvelle nous vient de Collider.

