Christina Ricci recherchée comme Morticia dans le redémarrage de la famille Addams de Tim Burton?

De nouveaux détails de casting auraient été révélés pour le redémarrage Netflix de Tim Burton de La famille Addams, et la rumeur veut que Christina Ricci soit à la recherche de Morticia. Auparavant, Netflix avait annoncé que Burton développait une adaptation de la série télévisée de la sitcom classique. Doublé Mercredi, la série suit un mercredi plus âgé Addams alors qu’elle fréquente l’université.

Êtes-vous prêt pour le meilleur mercredi de tous les temps? Une série d’action en direct mercredi Addams suivant la maturité de l’icône effrayante arrive sur Netflix. Et avec lui, Tim Burton fera ses débuts en tant que réalisateur télé! pic.twitter.com/rKQ7oZU645 – Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 17 février 2021

« Êtes-vous prêt pour le meilleur mercredi de tous les temps? » lisez l’annonce originale de Netflix. « Une série d’action en direct mercredi Addams suivant la maturité de l’icône effrayante arrive sur Netflix. Et avec elle, Tim Burton fera ses débuts en tant que réalisateur télévisé! »

Aucune annonce de casting n’a encore été officiellement révélée par Netflix, mais un nouveau rapport de The Illuminerdi a divulgué des informations rumeurs. Selon le point de vente, il y a un intérêt de Burton et le Mercredi l’équipe en faisant venir Ricci pour jouer Morticia. On ne sait pas jusqu’où la poussée de casting est allée ou s’il y a encore eu des pourparlers officiels entre Christina Ricci et Tim Burton.

De plus, The Illuminerdi rapporte que Jenna Ortega (Jane la Vierge) envisageait de jouer le rôle principal de mercredi. Rien n’a encore été confirmé, car le rapport nomme également Bailee Madison (Bonne sorcière) comme un autre nom en lice. Le casting pour mercredi Addams serait ouvert à toutes les ethnies, bien qu’il y ait une préférence pour une actrice latine.

Le casting potentiel de Ricci en tant que Morticia Addams est quelque chose que les fans de la franchise veulent voir depuis des années. Elle est bien sûr surtout connue pour avoir joué un jeune mercredi Addams dans la version originale du film de La famille Addams en 1991, un rôle qu’elle a repris dans la suite de 1993 Valeurs de la famille Addams. Certains disent que l’actrice ferait maintenant une Morticia parfaite lors d’un redémarrage en direct, compte tenu de son apparence et de ses liens antérieurs avec la franchise.

Une connexion officielle pour Mercredi se lit comme suit: « La série est un mystère infusé de recherche et surnaturellement qui retrace les années de mercredi Addams en tant qu’étudiant à Nevermore Academy. Mercredi tente de maîtriser sa capacité psychique émergente, de contrecarrer une frénésie meurtrière monstrueuse qui a terrorisé la ville locale et de résoudre le mystère surnaturel qui a embrouillé ses parents il y a 25 ans – tout en naviguant dans ses nouvelles relations très enchevêtrées à Nevermore. «

Il y a eu beaucoup de spéculations de La famille Addams fans sur qui pourrait jouer les rôles dans le prochain redémarrage de Netflix. Johnny Depp est un nom populaire qui revient souvent à Gomez Addams, et son nom a beaucoup de sens étant donné la fréquence à laquelle il a déjà collaboré avec Burton. Quant à Morticia, Ricci est certainement parmi les suggestions les plus populaires, bien que d’autres noms que les gens aimeraient voir incluent Eva Green et Cate Blanchett.

Mercredi se composera de huit épisodes et il n’est pas clair pour le moment si Tim Burton a l’intention de poursuivre la série avec des saisons supplémentaires. On ne sait pas encore quand exactement la série commencera le tournage, mais avec la pré-production en cours, il ne devrait pas être trop de temps avant que Netflix ne révèle certaines annonces de casting officielles. Les rumeurs sur l’implication potentielle de Ricci ont été rapportées pour la première fois par The Illuminerdi.

Sujets: La famille Addams