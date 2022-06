Christina Ricci approuve le travail de Jenna Ortega dans le rôle de Merlina Addams

L’actrice Christine Ricciqui a joué l’emblématique Merlina Addams dans le »les addams fous » des années 90, vient de révéler qu’elle est ravie de l’interprétation de Jenna Ortega comme Merlina dans la prochaine série Netflix »Wednesday », un nouveau spin-off de la famille Addams réalisé par Tim Burton.

Ricci, qui apparaîtra dans la nouvelle série dans un rôle qui n’a pas encore été précisé, a parlé de l’émission Netflix dans une récente interview. « C’est super amusant », a-t-il déclaré. « J’ai adoré travailler avec Tim. J’ai travaillé avec Gwendolyn Christie, c’était incroyable. Et Jenna est incroyable. J’ai vu certaines des photos de costumes avant de monter sur le plateau, donc je savais à quoi elle ressemblait dans le personnage et j’étais comme, une super version. de Merlina. C’est tellement fidèle au cœur et à l’âme du personnage original, mais c’est incroyablement moderne et cool. »

‘Merlina’ une nouvelle série tordue avec Jenna Ortega. De l’esprit de Tim Burton. A très bientôt sur Netflix. pic.twitter.com/t3lCVYysbq – Netflix Amérique latine (@NetflixLAT)

La première fois que Merlina a été vue, c’était dans la série 1964 »Los Locos Addams », où le rôle a été donné à l’actrice Lisa Loring. Depuis lors, différentes actrices ont joué Merlina au fil des ans, soit dans des productions en direct, soit dans des projets d’animation. Cependant, la vision de Ricci sur le personnage est considérée par de nombreux fans comme la version définitive de Merlina, ce qui rend son approbation de la version d’Ortega encore plus significative.

La version de Ricci a été vue pour la première fois dans le film The Addams Family du réalisateur Barry Sonnenfeld en 1991. Il a ensuite repris son rôle dans la suite de 1993. Fait intéressant, Burton a d’abord été approché par Paramount Pictures pour réaliser le film de 1991, bien qu’il l’ait refusé en faveur de la réalisation de »Batman Returns », la suite de son film Batman de 1989, pour Images de Warner Bros.

Bien qu’il s’agisse désormais d’une série centrée sur Merlina, »Wednesday » mettra en vedette d’autres membres de la famille Addams, Ortega étant accompagné de Catherine Zeta-Jones, qui jouera Morticia Addams. En outre, isaac ordonnez donnera vie à Périclès Addams et Luiz Guzman jouera le rôle d’Homer Addams.

Comme mentionné ci-dessus, Ricci elle-même jouera également dans la série, bien que son personnage soit gardé secret. »Wednesday » sera diffusé sur Netflix en octobre 2022.