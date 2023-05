Christina Applegate prévoit toujours d’exprimer Kelly Bundy dans Animated Married… with Children Revival

Cette renaissance animée de Marié avec des enfants est encore au stade de la planification, mais les acteurs attendent de savoir quand ils commenceront à enregistrer leur travail de voix off pour le projet. C’est la dernière mise à jour sur la renaissance de Christina Applegate, qui a joué Kelly Bundy dans la sitcom classique. Après des années de rumeurs de redémarrage, il a été rapporté l’année dernière qu’Applegate et les autres membres de la distribution originale reviendraient pour une animation Marié avec des enfants la relance. Alex Carter (Gars de la famille) aurait été à bord pour écrire et servir de showrunner pour la série, mais il n’était pas clair sur quel réseau ou service de streaming il atterrirait. Aucune mise à jour majeure n’a vraiment été publiée depuis.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Dans une nouvelle interview avec Vanity Fair, Applegate explique comment elle a depuis cessé de jouer à l’écran en raison de son diagnostic de sclérose en plaques. La dernière saison de Mort pour moi sera sa dernière performance en direct. Mais Applegate ne prend pas sa retraite, car elle précise qu’elle prévoit toujours de faire du travail de voix off, car c’est beaucoup moins éprouvant pour le corps. Comme l’explique Applegate :

« Je ne peux même pas imaginer aller sur le plateau en ce moment. C’est une maladie évolutive. Je ne sais pas si je vais empirer. Je peux faire des trucs de voix off parce que je dois soutenir ma famille et faire fonctionner mon cerveau . »

Applegate a ensuite partagé une mise à jour sur l’animation Marié avec des enfants montrent, notant comment elle ne peut rien dire de trop spécifique, mais confirmant qu’elle est à bord avec ses anciennes co-stars, vraisemblablement Ed O’Neill, Katey Sagal et David Faustino. Cela dit, elle ajoute que le projet est un peu en suspens, car ils attendent toujours de voir ce qui se passera avec la renaissance.

« Je ne peux pas vraiment dire grand-chose, mais tout ce que je sais, c’est que nous y sommes tous les quatre attachés. Ce n’est pas entre nos mains maintenant, alors nous attendons juste un peu. »





Il est temps que les Bundys s’animent

Renard

Marié avec des enfants a été créé par Michael G. Moye et Ron Leavitt. Il a été diffusé à l’origine pendant onze saisons entre 1987 et 1997. Il suit la vie de la famille Bundy, tandis qu’Amanda Bearse a également joué le rôle de leur voisine, Marcy. À l’origine, Marcy était mariée à Steve Rhoades, joué par David Garrison, mais lorsqu’il a quitté la série dans sa quatrième saison, Ted McGinley est entré en tant que Jefferson D’Arcy, le nouveau mari de Marcy.

Il y a eu des efforts antérieurs de David Faustino pour créer une série dérivée qui mettrait un Bud Bundy plus âgé dans le rôle principal. Ce projet a été annoncé en 2014, bien qu’il ait fini par s’effondrer avant que la production ne puisse jamais commencer. Applegate a taquiné en 2017 qu’ils essayaient toujours de faire décoller le spin-off. Parler d’animation, cependant, n’est apparu que plus récemment.

Les épisodes classiques de Marié avec des enfants peut être trouvé en streaming sur la plateforme de streaming gratuite Pluto TV. Ils sont également disponibles en streaming sur Hulu et Peacock.