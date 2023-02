Christina Applegate assistera aux SAG Awards, mais dit que c’est peut-être elle "Dernière cérémonie de remise des prix en tant qu’acteur"

Christina Applegate a reçu un diagnostic de sclérose en plaques en 2021 lors du tournage de Dead to Me de Netflix.

Christina Applegate est nominée pour un Screen Actors Guild Award for Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series pour son interprétation de Jen Harding dans Mort pour moi. La série acclamée par la critique a été un grand succès, remportant à Applegate deux nominations aux Emmy Awards, deux nominations précédentes à la Screen Actors Guild et trois nominations aux Critics Choice Awards, entre autres distinctions. Cependant, Applegate, qui a reçu un diagnostic de sclérose en plaques lors du tournage de la série à succès Netflix, a récemment déclaré au Los Angeles Times :





« C’est probablement ma dernière remise de prix en tant qu’acteur, donc c’est un gros problème. En ce moment, je ne pouvais pas imaginer me lever à 5 heures du matin et passer 12 à 14 heures sur un plateau. Je n’ai pas ça en moi à ce moment là. »

Applegate a été ouverte sur les conséquences de la sclérose en plaques sur son corps, signalant qu’elle avait du mal à se tenir debout lors du tournage de la troisième et dernière saison de Mort pour moi. La maladie affecte la moelle épinière, le cerveau et les nerfs optiques, affectant parfois la mobilité et la coordination. Son diagnostic de 2021 a entraîné des retards de tournage, mais Applegate était catégorique quant à la conclusion de la série comme l’envisageait la créatrice de la série Liz Feldman.

« J’étais une épave tous les jours, mais la plupart de cette épave se produisait dans ma caravane par moi-même. Mais il y avait des moments où je tombais en panne sur le plateau et je me disais: » Je ne peux pas, nous devons faire une pause, J’ai besoin d’une demi-heure’, et tout le monde était si aimant que ça allait », a-t-elle déclaré.





Christina Applegate fait l’éloge de sa co-vedette Linda Cardellini

La série acclamée par la critique suit Jen (Applegate) et Judy (Linda Cardellini), deux femmes radicalement différentes qui se rencontrent dans un groupe de soutien au deuil après la mort du mari de Jen dans un accident avec délit de fuite. Bien qu’improbable, les deux femmes développent un lien étroit qui est mis à l’épreuve par un secret important.

Applegate a parlé de son amitié hors écran avec Cardellini (et vice versa) et l’a félicitée lors de l’interview. Elle a partagé que Cardellini avait pris soin d’elle pendant le tournage, ce qui était le contraire de ce qui se passe dans la dernière saison de la série, alors que Jen s’occupe d’une Judy mourante.

« Je pleure quand je parle de Linda parce que je l’aime tellement. La prochaine personne qui travaillera avec elle, j’espère qu’elle réalisera à quel point elle est incroyablement chanceuse, car non seulement c’est une humaine incroyable, mais c’est une artiste divine et c’est là, présent pour toi, quoi qu’il arrive. »

Bien que la cérémonie du 26 février soit sa dernière en tant qu’actrice, Applegate ne s’éloigne pas de l’industrie du divertissement. L’actrice de toujours dit qu’elle prévoit de faire un travail de voix off et pourrait éventuellement passer à la production ou au développement.