Christina Aguilera parle de ses projets d’été en famille

Christina Aguilera est une femme occupée !

Tellement occupée, en fait, qu’elle ne prévoit même pas de grandes vacances d’été cette année, comme elle l’a dit AUJOURD’HUI début juillet.

« Je vais travailler », a-t-elle dit. « Nous sommes en train de faire un petit voyage en famille en ce moment, mais j’y travaille. »

Christina Aguilera au Theatre at Virgin Hotels Las Vegas en juin, à Las Vegas, Nevada. Denise Truscello / Getty Images pour ABA

Elle l’est certainement, faisant allusion à ce qu’elle a fait en studio – en travaillant non pas sur un mais deux albums à venir (un en anglais et un en espagnol, semble-t-il) et planifier une liste de concerts pour ses concerts au Hollywood Bowl avec le LA Philharmonic plus tard ce mois-ci.

De plus, elle est récemment devenue juge ailleurs que dans « The Voice »: Aguilera, 40 ans, s’est associée à SweeTarts pour une compétition inhabituelle. Le 13 juillet, les fans de bonbons et de musique sont invités à un mixeur « SweetBEATs » en ligne qui leur permettra d’utiliser les bonbons pour inspirer leurs propres mélodies et rythmes. Le gagnant, choisi par Aguilera, recevra des conseils individuels du gagnant d’un Grammy sur la création de morceaux, ainsi que du temps passé dans un studio professionnel pour faire fonctionner son morceau.

Aguilera a déclaré qu’elle avait toujours des conseils pour les musiciens prometteurs. « La musique dépend fortement de votre individualité et de votre capacité à être sans peur et sans peur, à expérimenter et cela naturellement vous exploitera dans votre propre son et votre unicité », a-t-elle déclaré. « Je recherche des sons uniques et des personnes audacieuses et sans peur. »

Et en parlant de faire de la musique, on dirait qu’elle fait de son mieux pour équilibrer cette partie de son travail avec son rôle de mère de Max, 13 ans, et Summer, 6 ans. (Le père de Max est son ex Jordan Bratman ; le père de Summer est son actuel fiancé Matthew Rutler.) L’année dernière, elle a réussi à se tailler une escapade sûre de style pandémie, partageant des photos d’elle-même avec son fils Max debout dans un camping-car à ce que nous pensons être probablement la plage.

Aguilera avec Matthew Rutler, Max Liron Bratman et Summer Rain Rutler à la première de « The Emoji Movie » à Westwood, Californie en 2017. Jason LaVeris / FilmMagic

« Nous faisons des voyages en famille et des week-ends quand nous le pouvons », a-t-elle déclaré. « Nous faisons ce voyage sur la côte est pour voir nos familles, et c’est merveilleux de voir de la famille où que vous soyez dans le monde. Nous sommes ravis de nous voir maintenant, dans des conditions plus sûres. »

Bien sûr, a-t-elle ajouté, « J’aimerais prendre des vacances dans un endroit amusant et tropical. Mais je n’ai pas besoin d’être super chic pour être avec ma famille. Nous nous envolerons avec des voyages en camping-car chaque fois que nous le pourrons! »

