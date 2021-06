Christina Aguilera exprime son soutien à Britney Spears et qualifie la tutelle d' »inacceptable »

Christina Aguilera s’est prononcée en faveur de Britney Spears, une autre icône de la pop et ancienne co-vedette du « Mickey Mouse Club », à la suite de son témoignage explosif contre sa tutelle la semaine dernière.

Dans un long fil publié sur Twitter, Aguilera a partagé ses réflexions sur la situation actuelle de Spears, à côté d’une douce photo d’eux en tant qu’enfants.

« Ces derniers jours, j’ai pensé à Britney et à tout ce qu’elle traverse », a commencé Aguilera le déclaration. « Il est inacceptable qu’une femme, ou un être humain, désireux de contrôler son propre destin ne soit pas autorisé à vivre comme il le souhaite. »

Ces derniers jours, j’ai pensé à Britney et à tout ce qu’elle traverse. Il est inacceptable qu’une femme, ou un être humain, désireux de contrôler son propre destin ne soit pas autorisé à vivre la vie qu’il souhaite. pic.twitter.com/NRhNwcJaD3 – Christina Aguilera (@xtina) 29 juin 2021

Mercredi, Spears a parlé publiquement de sa tutelle, qui a été inculquée en 2008, lors d’une audience devant le tribunal. Dans sa déclaration, Spears a déclaré qu’elle voulait « poursuivre » sa famille et a exprimé qu’elle aimerait se marier avec son petit ami, Sam Asghari, et avoir plus d’enfants, mais n’est pas en mesure de le faire car la tutelle ne lui permet pas de retirer son stérilet.

« Être réduit au silence, ignoré, intimidé ou privé de soutien par ses « proches » est la chose la plus épuisante, dévastatrice et avilissante qu’on puisse imaginer. Les dommages mentaux et émotionnels que cela peut causer à un esprit humain ne doivent pas être pris à la légère », a poursuivi Aguilera. « Chaque femme doit avoir droit à son propre corps, son propre système reproducteur, sa propre intimité, son propre espace, sa propre guérison et son propre bonheur. »

Après avoir reconnu qu’elle ne savait pas tout de la situation de Spears, Aguilera a déclaré que sur la base de ce qu’elle avait entendu, elle pensait que « cette personne que j’ai connue a vécu sans compassion ni décence de la part de ceux qui la contrôlent ».

La chanteuse a terminé sa déclaration en souhaitant à Spears la liberté à l’avenir.

« A une femme qui a travaillé dans des conditions et une pression inimaginables pour la plupart, je vous promets qu’elle mérite toute la liberté possible pour vivre sa vie la plus heureuse », a déclaré Aguilera. « Mon cœur va à Britney. Elle mérite tout l’amour et le soutien VRAI du monde.

En rapport

Aguilera rejoint un grand nombre de célébrités qui se prononcent en faveur du mouvement #FreeBritney, y compris l’ex-petit ami de Spears et ancienne co-star du « Mickey Mouse Club », Justin Timberlake, Mariah Carey, Cher, Brandy et plus encore. Plus tôt lundi, la sœur de Spears, Jamie Lynn Spears, a également rompu son silence sur la situation.

« Peut-être que je ne l’ai pas soutenue comme le public le voudrait avec un hashtag sur une plate-forme publique, mais je peux vous assurer que j’ai soutenu ma sœur bien avant qu’il n’y ait un hashtag », a déclaré Jamie Lynn Spears. « Et je la soutiendrai longtemps après. »

Cette histoire est apparue pour la première fois sur Variety.com.