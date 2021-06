Christina Aguilera exprime son soutien à Britney Spears dans une déclaration puissante

« Mon cœur va à Britney. Elle mérite tout l’amour et le soutien VRAI du monde. »

Christina Aguilera a exprimé son soutien à Britney Spears suite au témoignage public de Britney au sujet de sa tutelle.

La semaine dernière (23 juin), Britney s’est prononcée contre les abus qu’elle a subis de la part de son père, de sa famille et de son équipe sous tutelle. Au cours de l’audience, Britney a également révélé qu’elle avait été forcée de faire des tournées, qu’elle prenait des médicaments contre son gré et qu’elle avait même été empêchée d’avoir des enfants.

Partageant une photo d’elle et de Britney lorsqu’elles étaient enfants, Christina a écrit : « Ces derniers jours, j’ai pensé à Britney et à tout ce qu’elle traverse. Il est inacceptable qu’une femme, ou un être humain, désireux de contrôler son propre destin ne soit pas autorisé à vivre la vie qu’il souhaite.

« Être réduit au silence, ignoré, intimidé ou privé de soutien par ses « proches » est la chose la plus épuisante, dévastatrice et avilissante qu’on puisse imaginer. Les dommages mentaux et émotionnels nocifs que cela peut causer à un esprit humain ne doivent pas être pris à la légère. »

Christina a poursuivi : « Chaque femme doit avoir droit à son propre corps, son propre système reproducteur, sa propre intimité, son propre espace, sa propre guérison et son propre bonheur.

« Bien que je ne sois pas derrière les portes closes de cette conversation très complexe et personnelle mais publique, tout ce que je peux faire est de partager avec mon cœur ce que j’ai entendu, lu et vu dans les médias.

« La conviction et le désespoir de ce plaidoyer pour la liberté m’amènent à croire que cette personne que j’ai connue a vécu sans compassion ni décence de la part de ceux qui la contrôlaient.

Concluant son fil de tweets, Christina a déclaré: «À une femme qui a travaillé dans des conditions et une pression inimaginables pour la plupart, je vous promets qu’elle mérite toute la liberté possible pour vivre sa vie la plus heureuse. Mon cœur va à Britney. Elle mérite tout le VRAI amour et soutien du monde.

Christina Aguilera est la dernière d’une série de célébrités qui ont exprimé publiquement leur soutien à Britney sur les réseaux sociaux, notamment Mariah Carey, Halsey, Missy Elliott, Khloe Kardashian, Brandy et Tinashe.

La sœur de Britney, Jamie Lynn Spears, s’est également rendue sur Instagram hier (28 juin) pour dénoncer les accusations selon lesquelles elle aurait quelque chose à voir avec la tutelle de Britney, à la suite des critiques de fans en ligne.

Dans une histoire Instagram, Jamie Lynn a déclaré qu’elle était « fier » de Britney pour « avoir utilisé sa voix » et pour « avoir demandé un nouveau conseil, comme je le lui ai dit il y a de nombreuses années ».

Jamie Lynn a ajouté: « Peut-être que je n’ai pas soutenu la façon dont le public voudrait que je le fasse – avec un hashtag sur une plate-forme publique – mais je peux vous assurer que je soutiens ma sœur bien avant qu’il n’y ait un hashtag et je la soutiendrai longtemps apres. »

