Christina Aguilera est le fer de lance de Lady Marmalade Reunion For Pride

Aguilera est un défenseur de longue date de la LGBTQI+ communauté et a utilisé sa plate-forme pour sensibiliser au VIH et au sida.

Billboard rapporte qu’en 2002, la princesse de la pop a même dédié son tube « Beautiful » à la communauté queer, affirmant que la chanson s’adresse à « quiconque a été victime de discrimination ou n’a pas été accepté, n’est pas apprécié ou n’a pas été respecté juste à cause de qui ». [they] sommes’.

Avant la représentation de cette semaine, Ricky Martin s’est également entretenu avec People pour exprimer son amour pour le chanteur, avec qui il avait déjà travaillé sur le single « Nobody Wants to Be Lonely ».