Christian Tappan : son amitié inconditionnelle avec Andrés Parra après El Patrón del Mal

INTERVIEW EXCLUSIVE

Le protagoniste d’El Robo del Siglo a parlé avec 45Secondes.fr Colombie des meilleurs moments de sa carrière. Qu’est-ce qui l’unit à ce jour à l’acteur qui a donné vie à Pablo Escobar ?

© TelemundoChristian Tappan et Andrés Parra ont joué dans Escobar, El Patrón del Mal.

Il est né en Mexiquearrivé alors qu’il n’avait que six ans La Colombieest devenu l’un des acteurs les plus reconnus à la télévision et a même remporté des nominations pour le Emmy Awards. Ce descriptif correspond à Christian Tapanl’interprète de 50 ans qui a participé à des fictions de l’envergure de Escobar, le patron du mal ou Le vol du siècle. Comme si cela ne suffisait pas, il est un fidèle de Colombie et a parlé exclusivement de sa carrière remarquable. Regardez la vidéo complète ici!

En dialogue avec Camilo Thermiotis et Camilo Manrique, l’acteur a évoqué son travail dans la série dramatique criminelle diffusée depuis 2012 via Télévision Escargot. Et c’est que son rôle de Gonzalo Gaviria Rivero C’était aussi captivant qu’inoubliable pour les fans de fiction mettant en vedette André Parra. « Les gens avec qui nous jouons ont fait beaucoup de mal à la Colombie, grâce à eux aujourd’hui l’histoire du pays est différente. Non pas parce qu’ils ont fait quelque chose de bien, mais parce que les gens savent à quel point la Colombie a été touchée par cette phase de violence et de trafic de drogue.a fait remarquer Tappan.

Nul doute que cette série, basée sur des témoignages réels aux accents de fiction, a fait le tour du monde et donné aux acteurs de son casting une popularité mondiale. « Les performances et l’histoire forment ensemble une série fascinante à regarder.« , il a insisté. Pour les spectateurs, la chimie avec son protagoniste Andrés Parra a été l’un des facteurs les plus remarquables. Et heureusement, le duo a de nouveau partagé l’écran lorsqu’ils ont joué dans la série Le vol du siècleoù ils ont donné vie à Molina et Chayo.

Disponible pour profiter à Netflix, a été encouragé à révéler sa scène préférée de la série. Quoi qu’il en soit, il a expliqué: «Le Braquage du siècle est si court, si parfait, si bien conçu, produit et réalisé qu’il est difficile de choisir une scène avant tout. De chaque projet je prends un moment qui m’émeut. Par exemple, à El Patrón del Mal, mon préféré est dans la Jeep quand ils nous arrêtent pour demander nos papiers.”.

Qu’en est-il de votre lien avec Parra hors plateau ? Christian Tappan a admis : «Il nous a beaucoup aidé au fil des années. La vie nous a réunis dans de nombreux projets. On se dit quand on a des problèmes. Nous sommes toujours loin mais en même temps nous sommes proches. Nous allons très main dans la main dans nos décisions. Il y a une vraie amitié, nous sommes des confidents”. Avec beaucoup d’affection, il a ajouté : «Sur le plateau, tout ce qui me vient de lui est merveilleux et beau. Il n’est pas seulement un grand ami, mais un acteur très talentueux. Et cela nous aide créativement. La chimie finit par être magique pour le spectateur”.

Comme si cela ne suffisait pas, l’interviewé est également au courant de ce qui se passe dans l’industrie musicale. Interrogé sur la controverse virale avec entre Résidentné à Porto Rico, et J Balvin, originaire de Colombie, a déclaré : «C’est hors du temps. Ils s’entre-tuent en Europe et ils sortent avec ça. J’ai du mal à accepter que quelqu’un qui a du talent comme René, mette huit minutes pour achever une personne. Soyez avec qui que ce soit. La traction ne peut être évitée, mais elle est forte et je ne pense pas que ça va”.

